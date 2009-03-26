Meclis'te tek başına bir Genç

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanının oluşmaması nedeniyle toplanamadı. Genel Kurulun toplanamaması Kamer Genç'in tepki göstermesine neden oldu.





TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Genel Kurulu saat 15.00'de açtı. Akşener'in, Başkanlık Divanı oluşamadığı için çalışmalara başlayamayacaklarını dile getirmesi üzerine, Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, yerinden kalkarak, bu açıklamaya itiraz etti.



TBMM Başkanlığının, Meclis çalışmalarını engellediğini iddia eden Genç, İçtüzükte böyle bir hükmün yer almadığını savundu. Bu gibi durumlar için geçmişte çeşitli uygulamalar yaptıklarını belirten Genç, Genel Kurula katılan milletvekilleri arasından Divanın oluşturulabileceğini öne sürdü.



Bunun üzerine Akşener, Genç'e, “Divanı seçecek insan var mı?” diye sordu.



“Belki gelirler” diyen Genç, Akşener'e, Genel Kurula bir saat ara vermesini önerdi.



Geçmişte de Divan oluşamadığı için Meclisin toplanamadığını söyleyen Akşener, 31 Mart Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

