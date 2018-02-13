Meclis'te tacize soruşturma (2) 

TBMM\'DEN AÇIKLAMA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) yaşanan taciz olayına ilişkin TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada \"Stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

TBMM\'de sözleşmeli memur F.K.\'nın lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği yönündeki haberler üzerine TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: \"Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır. Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.\"