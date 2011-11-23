Meclis'te sinkaflı küfür tartışması





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın, CHP Grup Başkavekili Muharrem İnce'nin arkasından küfür ettiğine ilişkin iddialar ortalığı karıştırdı.



Kürseden indikten sonra yeniden söz isteyen İnce, “Ben duymadım, ama internette duyulmuş, sinkaflı küfretmişsiniz, umarım etmemişsinizdir” derken, Sağlam “Böyle bir şey olduysa özür dilerim” karşılığını verdi. Sağlam'ın 'has....r' dediği önü sürülüyor.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, kendisi konuşurken televizyondan izleyenlerin Meclis Başkanvekili Sağlam'ın ağzından bir küfür çıktığıyla ilgili internette yorum yaptıklarıyla ilgili bilgi geldiğini söyledi. Sağlam, "Ne var konuşmamda" diye sordu. İnce, "Sinkaflı bir söz söylemişsiniz" diye yanıt verdi. Sağlam ise, "Hayır hayır. Zabıtlar gelsin efendim. Öyle bir şey yok" dedi.



Görüntüleri istettiğini söyleyen CHP'li İnce, "Genel Kurulu TV'den izleyenler bizden daha net duyuyor. Sizin ağzınızdan böyle bir şey çıktığıyla ilgili internette yorumlar yapılıyor. Umarım böyle bir şey yapmamışsındır" dedi.



TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, BDP’nin grup önerisi üzerinde söz alırken “hükümeti eleştirme” suçlamasıyla kendisi hakkında hazırlanan fezlekeyi anlattı.



Diğer milletvekilleri hakkında “kalpazanlık, sahtecilik” suçlamalarıyla fezlekeler bulunduğuna dikkat çeken İnce,“O kişilerle aynı listede yer almak istemiyorum. Bir dilekçe hazırladım, dokunulmazlığım kaldırılsın.



Yargılanmak istiyorum. Pamukova Cumhuriyet Savcılığının hakkımda hazırladığı fezlekeyi yırtıyorum, tanımıyorum. Ben hükümeti eleştirmiyorum, hükümeti yıkmak istiyorum, yerine yeni hükümet kurulmasını istiyorum. İktidarı eleştirmek yerine, yağcılık mı yapacağım?” dedi.



İnce’ye AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel müdürlüğü dönemiyle ilgili yolsuzlukları gündeme getirerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nunu yolsuzluk yapmadığını savunan İnce ise Canikli’ye “Yüreğin var mı? Ben sayın Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğim. Savcı Meclisle dalga geçiyor, muhalefet milletvekilini hükümeti eleştirdi diye dava açıyor. Kim oluyor o savcı?” diye konuştu. Canikli “Af çıktı, yargılansalar herkes beraat edecek, dokunulmazlığımı kaldırın, falan demenin anlamı yok” dedi.



Bu sırada İnce, yeniden söz isterken “Ben duymadım. İnternette duyulmuş, yorumlar yapılıyor. Ben konuşurken sinkaflı bir şey söylemişsiniz. Zabıtlara bakacağım. Umarım söylememişsinizdir” dedi. Sağlam da, “Umarım. Böyle bir şey olduysa özür dilerim” karşılığını verdi. Sağlam'ın bu sözleri üzerine İnce, "Böyle bir şey yapmamanızı umuyorum. Eğer yapmışsanız özürle kapatılacak bir şey değil" derken Sağlam ise, "Gelirse gereğini yaparsınız, idam edecekseniz" diye çıkıştı