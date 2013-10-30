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Yaşam

Meclis'te sinir krizi!

Meclis’te, kadın vatandaş ödeyemediği vergi borcu yüzünden sinir krizi geçirdi

30 Ekim 2013 15:27

T24/ ANKARA

Meclis’te   60 yaşlarındaki bir kadın yurttaş vergi borcu yüzünden sinir krizi geçirdi. Yüzünü tırmalayan kadın yurttaş, “ben öldüm” diye bağırdıktan sonra kendini yere fırlattı. Sinir krizi süren kadını yerden kaldırmak mümkün olmadı. Elindeki tapu ve bazı belgeler etrafa dağıldı. Daha sonra Meclis ambülansı ile hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın, vergi borcunu ödeyemediği ve çözüm bulmak için Meclis’e geldiği belirtildi. “Üç kuruşluk maaşla bu nasıl ödenir” diye bağıran kadın vatandaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinden önce bayıldı.

 

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