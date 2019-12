-Mecliste ''refakatçi'' dönemi TBMM (A.A) - 30.09.2011 - TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, yeni yasama yılında Meclise ziyarete gelenlere, işlerinin daha kolay yürümesi ve zamandan kazanılması amacıyla ''refakatçi'' verileceğini bildirdi. Uslu, yarın başlayacak yeni yasama yılı öncesinde, Mecliste yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. AA muhabirinin de eşlik ettiği inceleme ve denetimler sırasında, Uslu yapılan hazırlıkları son kez gözden geçirdi. Yapılan yenilikler hakkında AA muhabirine bilgi veren Uslu, giriş kapılarının gerek insan gerekse araç girişi bakımından her türlü elektronik imkanlarla donatıldığını anlattı. Uslu, ''Parlamento binasına, avlusuna açılan her noktada gereken güvenlik tedbirleri alınmış durumda'' diye konuştu. Parlamentoya girişte insanlara ilkel yöntemler üst araması yapılması döneminin sona erdiğini ifade eden Uslu, bunun yerine en son teknoloji ile donatılmış elektronik cihazların aldığını belirtti. Uslu, yeni arama cihazlarında her türlü yanıcı, parlayıcı ya da kimyasal özelikte olan maddelerin tespitinin yapılabildiğini ifade etti. Milletvekilleri ve ziyaretçilerin rahat etmelerini sağlayacak bazı tedbirler alındığını belirten Uslu, şöyle devam etti: ''Söz gelimi, ziyaretçilerin görüşmek istedikleri şahsa ya da makama daha rahat ve kolay ulaşmalarını sağlayacak bazı yeni kararlar alındı. 'Refakatçi' sistemi getiriliyor. Böylece, dışarıdan gelen herhangi bir ziyaretçimize refakatçi verilmek suretiyle gideceği makama daha kolay ulaşması sağlanacak. Bunu ilk defa uygulayacağız. Görevliler, ziyaretçilerimizi gideceği yere ulaştırmak suretiyle onların işlerinin daha çabuk görülmesini sağlayacaklar. Bir de gerek bahçede gerek koridorlarda çarşı pazar gezer gibi ilgisiz bir kısım kalabalıklar da ortadan kaldırılmış olacak. Çünkü burada herkes bir sorunun çözümünü sağlamak adına muhatabıyla görüşmek üzere geliyordur. 'Hangi kapıdan gireceğim, hangi bloka gideceğim, kulis nerede' soruları yerine, refakatçinin ziyaretçiyi doğrudan muhatabına ulaştırdığı bir sistem. Zaman kazandıracak, görüşme imkanlarını artıracak.'' Refakatçi personelin, Meclis kadrosundan temin edileceğini belirten Uslu, ''Basın ve halkla ilişkiler birimimizin yeterli personeli var'' dedi.