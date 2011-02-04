-MECLİS'TE ''POLİS'' MESAİSİ TBMM (A.A) - 04.02.2011 - Polisin askerlik durumuna ilişkin yasa tasarısı, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. AK Parti'nin, TBMM Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamaması üzerine getirdiği grup önerisi Genel Kurulda kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul; bugün Torba Tasarı'nın 5. Bölümü ile polislerin askerlik durumuna ilişkin yasa tasarısının bitimine kadar çalışacak, bu tasarının bitmemesi halinde ise yarın da toplanacak. Uluslararası anlaşmaları içeren 18 yasa tasarısı gündemin ön sıralarına çekildi. Genel Kurul, 7 ve 14 Şubat pazartesi günleri de çalışacak. Genel Kurul, Torba Tasarının kalan bölümleri için 7, 8, 9, 10 Şubat günleri mesai yapacak, tasarının yasalaşmaması halinde ise 11 Şubat Cuma günü de çalışmalarını sürdürecek. AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından, Torba Tasarı'nın görüşmelerine geçildi.