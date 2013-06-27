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Politika

Meclis'te 'pantolon' kavgası

MHP’li Korkmaz, AKP’lilere, 'Pantolon düzenlenmesinden niye çark ediyorsunuz. Burada Pavey gibi bir hanımefendi var. Bu çok insani bir şey' diye çıkıştı. AKP’li İpek ile Korkmaz arasında tartışma yaşandı.

27 Haziran 2013 14:57

Hülya Karabağlı/ Ankara

Meclis İçtüzük Komisyonu’nda ‘pantolon’ kavgası çıktı. AKP, Genel Kurul’da kadın milletvekillerinin  ‘pantolon’ giyebileceklerine ilişkin daha önce sağlanan mutabakatın dışında tutum izleyince MHP’nin sert tepkisiyle karşılaştı. Komisyonun MHP’li üyesi Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, AKP’li Haluk İpek’e,  “Niye çark ediyorsunuz” diye çıkıştı.“ Bu çok insani bir şey. Burada ŞafakPavey gibi bir hanımefendi var”  diyen Korkmaz’la,  AKP’li Haluk İpek arasında sert sözlerle yaşanan kavga milletvekilleri tarafından önlendi.  Korkmaz, T24’ün ‘pantolon kavgasına ilişkin sorusuna, daha önce varılan mutabakata  dikkat çekerek yanıt verdi. MHP’nin, kadın milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’nda, ceket altına pantolon giyebileceklerine ilişkin önerisi olduğunu anlatan Korkmaz, diğer partilerin de aynı noktada olduklarını hatırlattı. Son toplantıda, AKP’nin aynı tavrı göstermemesi yüzünden tepki gösterdiğini söyledi. Kayganın sonunda,  İçtüzüğün kadın milletvekillerinin  kıyafetini düzenleyen ilgili maddesi aynen korundu ve öyle yazıldı. Ancak,  komisyon isterse, pantolonda yeni bir anlaşma yapabilecek.

 

Şafak Pavey düzenlemesi

 

İçtüzük Komisyonu nisan ayı toplantısında bu konuya görüşmüş ve uzlaşma sağlamıştı.  Komisyon iki ay önce, CHP’li Şafak Pavey’le gündeme gelen  ‘pantolon’ için yolu açmıştı.  Dört siyasi partinin sağladığı mutabakatta, İçtüzükteki  ‘kıyafet’ maddesi değiştirilmemiş, ancak gerekçe yazılarak düzenleme yapılmıştı.  Yani,  İçtüzüğün ‘kıyafeti’ düzenleyen 56. Maddesi aynen korunarak, “Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler’ gerekçesi düşülmüştü.

 

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