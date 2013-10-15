Meclis'te pankart açan vekile para cezası geliyor

AKP'nin TBMM İçtüzüğü için 27 maddelik değişiklik teklifinde, Genel Kurul'a döviz, pankart getiren milletvekillinin maaşı 6'da 1 oranında kesilmesi önerisi yer alıyor.

Taslaktaki diğer düzenlemeler başlıca, mesainin 6 saat artırılması, 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu' yerine 'Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu' kurulması, grup önerilerinde öneriyi veren gruptan bir milletvekilinin öneriyle ilgili açıklamasının 5 dakika ile sınırlandırılması olarak sıralanıyor.

Meclis'in çalışma şeklini ve koşullarını belirleyen İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, bir önceki dönem AKP'nin getirdiği önerinin muhalefet tarafından tepki görmesi üzerine kilitlenmişti. Ancak AKP'nin bayram sonrasında yeniden teklif sunacak.

6 saat fazla mesai

Taslağa göre, Genel Kurul’un 15.00-19.00 olan çalışma saatleri 14.00-20.00 şeklinde düzenlenecek. Böylece TBMM Genel Kurulu haftada 6 saat daha fazla çalışacak

Teklife göre grup önerilerinde öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilecek.

Kadın-Erkek eşitliği yok; aile var

TBMM’de Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu kurulacak ama Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kaldırılacak. İçtüzük değişikliğinde ayrıca “Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir” hükmünün de ilgili maddeden çıkartılması öngörülüyor.

Disiplin cezaları artıyor

İçtüzüğe “disiplin cezalarının türleri” arasına “söz söyleme yasağı”nın da konulması planlanıyor. “Uyarma” cezasını gerektiren haller şöyle sıralanıyor: “Söz kesmek, sükuneti ve çalışma düzenini bozmak, şahsiyatla uğraşmak. Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, başkana aittir.”