Meclis'te pankart açan vekile para cezası geliyor

AKP'nin TBMM İçtüzüğü için 27 maddelik değişiklik teklifinde, Genel Kurul'a döviz, pankart getiren milletvekillinin maaşı 6'da 1 oranında kesilmesi önerisi yer alıyor.
Taslaktaki diğer düzenlemeler başlıca, mesainin 6 saat artırılması, 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu' yerine 'Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu' kurulması, grup önerilerinde öneriyi veren gruptan bir milletvekilinin öneriyle ilgili açıklamasının 5 dakika ile sınırlandırılması olarak sıralanıyor.
Meclis'in çalışma şeklini ve koşullarını belirleyen İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, bir önceki dönem AKP'nin getirdiği önerinin muhalefet tarafından tepki görmesi üzerine kilitlenmişti. Ancak AKP'nin bayram sonrasında yeniden teklif sunacak.
6 saat fazla mesai
Taslağa göre, Genel Kurul’un 15.00-19.00 olan çalışma saatleri 14.00-20.00 şeklinde düzenlenecek. Böylece TBMM Genel Kurulu haftada 6 saat daha fazla çalışacak
Teklife göre grup önerilerinde öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilecek.
Kadın-Erkek eşitliği yok; aile var
TBMM’de Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu kurulacak ama Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kaldırılacak. İçtüzük değişikliğinde ayrıca “Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir” hükmünün de ilgili maddeden çıkartılması öngörülüyor.
Disiplin cezaları artıyor
İçtüzüğe “disiplin cezalarının türleri” arasına “söz söyleme yasağı”nın da konulması planlanıyor. “Uyarma” cezasını gerektiren haller şöyle sıralanıyor: “Söz kesmek, sükuneti ve çalışma düzenini bozmak, şahsiyatla uğraşmak. Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, başkana aittir.”
Mecliste pankart açma, eskiden beri süregelen bir davranış
TBMM Genel Kurulu, 1996’da bir eyleme tanıklık etti. 11 üniversite öğrencisi, 29 Şubat’ta Genel Kurul salonunda, bellerine sararak getirdikleri “Harçlara hayır” yazılı pankartı açmaya çalıştı. “Öğrenim özgürlüğümüz engellenemez” diye slogan atan öğrenciler, pankartı açamadan güvenlik güçlerince salondan dışarı çıkarıldı.
Bu eylemden kısa süre sonra bir işçi de emeklilik işlemlerinden yakınmalarını içeren dilekçesini, dinleyici localarından aşağıya atmak istedi.
12 Temmuz 1997’de TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin başkanlığında toplanan Genel Kurul’da güvenoylaması sürerken, CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül, “Deyyus-u ekber dışarı” yazılı pankart açtı. Bunun üzerine Refah Partisi milletvekillerinin büyük bölümü, CHP sıralarına doğru koştu ve kavga yaşandı. Ergül, dışarı çıkarıldı ancak kuliste kavga devam etti.
DSP Mersin Milletvekili Akif Serin, 2000’deki bütçe görüşmelerinde “Elbette yalıda oturacağım” yazılı gazete haberinin yer aldığı bir pankart açtı. Bu Eylemden sonra DSP ve DYP arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.
TBMM Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2004 tarihindeki birleşiminde, dinleyici locasında oturan bir grup, kabanlarının kapüşonlarına sardıkları pankartı çıkartarak, “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Demokratik Türkiye” slogan attı. Polis gruba müdahale etti.
Erdoğan, pankarta ceza istemişti
Son olay ise 12 Kasım 2009'da gerçekleşti. Demokratik açılımın görüşüldüğü 10 Kasım’daki TBMM Genel Kurulu’nda dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın konuşması sırasında CHP’li milletvekilleri, üzerinde, “Atam İzindeyiz”, “Atam Eserlerine Sahip Çıkacağız”, “Cumhuriyeti Sen Kurdun Onu Yaşatacak Olan Bizleriz” yazılı pankartlar açtı. Bu duruma tepki gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Geçmişte seyirciler arasında böyle bir pankart açma olayı söz konusu olmuştu ve yargı süresinde de yanılmıyorsam ciddi bir mahkûmiyet kararı o pankart olayından çıkmıştı. Biz, bu sürecin ayrıca takipçisi olacağız” diyerek pankart açan CHP’lilere yaptırım uygulanmasını istedi.