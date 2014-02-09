Meclis’te ‘paket’ kavgası

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM'de, iktidar ve muhalefet arasında 'paket' kavgası çıktı. AKP'nin, 4. Demokratikleşme ve 5. Demokratikleşme paketini 11 Şubat Salı günü yarım saat arayla farklı komisyon gündemine alması CHP'nin tepkisine neden oldu. CHP'nin Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyesi Atilla Kart, bu duruma müdahil olması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Kart, "İktidar eliyle, TBMM komisyonlarının çalışma saatlerinde bile karambol yaratılmaktadır" dedi.

TBMM'nin 11 Şubat Salı günkü gündeminde son dakika değişikliği olmazsa Anayasa Komisyonu'nda saat 15.00'da Kürtçe’nin paralı öğrenilmesini içine alan, eş başkanlık ve siyasi partilere hazine yardımını da öngören 4. Demokratikleşme Paketi görüşülecek.

Adalet Komisyonu ise, saat 15.30'da, Özel Yetkili Mahkemeleri kaldıran paketi ele alacak. AKP kulislerinde, son dakikaya kadar iki paketin birleştirilerek görüşüleceği beklentisi vardı.

Kart: Anayasayı ilgilendiriyor

CHP'li Kart, T24'e, ÖYM'leri kaldıran paketin Anayasa Komisyonu'nu doğrudan ilgilendirdiğini ve paketin sadece Adalet Komsiyonu'na bırakılmayacağını söyledi. AKP'nin, iki paketle ilgili takvimi aynı güne ve neredeyse aynı saate almasının anlamlı olduğuna dikkat çeken Kart, "Bir karambol yaratılmak isteniyor. Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Kart'a göre, ÖYM'leri kaldıran 5. Demokratikleşme Paketi’ni "Özünde yolsuzluk bulgularının üstünü örtemeye, delilleri yok etmeye yönelik düzenleme" sözleriyle yorumladı.

CHP'nin TBMM Başkanlığı'na başvurusu şöyle:

(I) Hükümet tarafından “Demokratikleşme Paketi” adı altında TBMM Başkanlığına sunulan 1/869 sayılı düzenlemeyle ilgili Alt Komisyon Raporu 11 Şubat 2014 – Salı günü saat; 15.00’de Anayasa Komisyonda görüşülecektir.

Yine Hükümet tarafından “bir başka demokratikleşme paketi” adı altında TBMM Başkanlığına sunulan, özünde ise “yolsuzlukların üstünü örtmeye yönelik acil önlemler paketi” niteliğinde olan 2/1981 sayılı tasarı (!) ise Adalet Komisyonunda yine 11 Şubat 2014 – Salı günü Saat; 15.30’da görüşülecektir.

(II) Adalet Komisyonunda görüşülecek tasarı, aslında pek çok maddesiyle doğrudan Anayasa’ya aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, esas komisyon sıfatıyla Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gereken bir tasarıdır. Olayın bu yönüne ilişkin değerlendirmeler bir tarafa; her 2 tasarının birbiriyle olan bağlantısı ve içeriği gözönüne alındığında , Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinin her 2 tasarıyı da bizzat takip etmeleri zorunluluğu vardır. Bu sebeple; Anayasa ve Adalet Komisyonlarının bu tasarılara ilişkin çalışma saatlerinin birbiriyle çakışmaması gerekmektedir.

(III) Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlıklarının, bu temel konuya gerekli dikkat, özen ve duyarlılığı göstermedikleri anlaşılmaktadır. Yeni çatışmalara yol açılmaması, verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanabilmesi bakımından ; Komisyonların çalışmalarının denetlenmesi kapsamında, konuya müdahil olunmasını ve re’sen görülecek sair önlemlerin alınmasını saygıyla talep ederim.