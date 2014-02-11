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Politika

Meclis'te paket görüşmeleri sancılı başladı

Adalet ve Anayasa Komisyonları, yarımşar saat arayla 4. ve 5. demokratikleşme paketlerinin görüşmeye başladı; muhalefet itiraz etti

11 Şubat 2014 18:05

Hülya Karabağlı / Ankara

Meclis'te 4. ve 5. demokratikleşme paketi görüşmeleri sancılı başladı. Anayasa ve Adalet Komisyonları bugün yarım saat arayla paket görüşmelerine geçti. Adalet Komisyonu salonu dar gelince görüşmelere daha geniş olan KİT Komisyonyu salonunda devam edildi.

Anayasa Komisyonu'nda 4. demokratikleşme paket için usul tartışması açtı. CHP, MHP ve BDP, Özel Yetkili Mahkemeler'i kaldıran ve Aadalet Komisyonu'nda gerçekleşen paket görüşümelerini izlemek istediklerini, bu nedenle görüşmelerin ertelenmesini talep etti. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, talebe sıcak bakmadı.

Meclis'te her iki paketin görüşmeleri sürüyor.

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