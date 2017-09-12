Meclis'te olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis\'te olağanüstü güvenlik önlemleri alınması yönünde karar alındı.

Meclis Başkanlık Divanı, bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Divanda, Meclis Güvenlik Yönetmeliği görüşülürken, olağanüstü güvenlik önlemleri alınması yönünde karar verildi. Buna göre, Meclis\'te şu güvenlik önlemleri alınacak:

\"Güvenlik uygulamasından muaf olan makam sahiplerinde sınırlamaya gidilecek. Meclis yerleşkesine önceki dönem milletvekilleri, kamu başdenetçisi, kuvvet komutanları, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı, sahil komutanı, valiler, Türk büyükelçileri dışında araçla kimse giremeyecek. Milletvekilleri için özel geçiş sistemi kurulacak. Milletvekilleri araçlarına plaka tanıma sistemi konulacak.

girişlerde ve ana binada turnikeli, elektronik çipli kart sistemine geçilecektir. Kullanılmakta olan giriş kartları şifrelenip kopyalanamaz hale getirilecektir. Kimlik, GBT ve plaka tanıma sistemi testi yapan gözlük alımı yapılacaktır. Ana giriş kapılarına bomba iç dedektörü cihazı konumlandırılacaktır. Ticari taksiler yerleşke içerisine giriş yapamayacaktır. Kargo teslimleri Ayrancı kapısından yapılacaktır ve bu amaçla Ayrancı kapıya kargo bekletme odaları olacaktır. Yerleşkeye ziyaretçi araçları alınmayacak. Personel araçları, yeni açılacak ayrı bir kapıyla giriş yapacaktır. Otopark ile hizmet binaları arasında ring seferleri düzenlenecektir. Basın mensuplarının araçlarını park ettikten sonra yaya olarak yerleşkeye girecek. Bakanlar en fazla iki koruma aracıyla külliyeye girebilecektir. Mini insansız hava aracı kapasitesinde drone alımı yapılmaktadır\"