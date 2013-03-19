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Politika

Meclis'te obeziteye karşı kitaplı önlem

TBMM, milletvekilleri için “Sağlıklı ve Dengeli Beslenme-Obezite ve Diyet” adlı kitap hazırlattı.

19 Mart 2013 21:39

TBMM, milletvekilleri için  “Sağlıklı ve Dengeli Beslenme-Obezite ve Diyet”  adlı kitap hazırlattı. Kitapta “herkesin farklı beden tipi" olduğu belirtilerek, “Mükemmel vücut”, “İdeal vücut ağırlığı” gibi ifadelere kulak asılmaması önerildi.  Şeker hastaları ve kilolu kişilerin alkollü içecekler ve meşrubatlar, sucuk, pastırma, salam, sosis, yağlı yiyecekler, hazır gıdalar, hamur işlerinden uzak durulması uyarısında bulunuldu.

‘Kibrit kutusu’ ve  ‘ara öğün’  önerileri

Kitap, iktidar ve muhalefet kulislerinin girişlerinde kurulan stantlarda, milletvekillerine ve Meclis personeline dağıtıldı. Kitapta yaşam kalitesinin artırılmasına dönük öneriler dikkat çekiyor. Bir "beslenme planı” da sunan kitapta  Sabah ile öğle arasında,  akşam ve sonrasında bir ara öğün var.  Et,  süt, sebze,  meyve yağ, ekmek ve şeker değişimleri öneriliyor.

Kitap, sabah kahvaltısında, “Kibrit kutusu kadar" peynir, yumurta, zeytin ve inci  dilim ekmek; öğleyin, “köfte büyüklüğünde et,  kepçe sebze yemeği,  su bardağı yoğurt,  salata ve  ince dilim ekmek” öneriyor. Akşam mönüsü de öğle ile örtüşüyor.  Çay ve kahve beslenme de var.

Egzersiz şart

Sağlıklı yaşam için  egzersiz vazgeçilmez deniyor.  “aç karnına değil, mide boşalınca yapmak” gerekir  denilerek yemeklerden 1.5-2 saat sonrası  tavsiye edildi. İşe öneriler:
-Aç karnına değil, yemeklerden 1,5-2 saat sonra yapmak,
-Sabah değil, saat 16.00'dan sonra yapmak.
-Isınma hareketleri yaparak başlamak.
-En az 40 dakika süreyle başlamak ve vücut egzersize alıştıkça süreyi artırmak.
-Her gün olmazsa gün aşırı yapmak.
-Nabız sayısı artacak şekilde yapmak.
-Egzersiz sonrasında yeteri kadar sıvı almak.
-Günde en az 6-8 bardak su.
-Yemeklerden 1.5-2 saat sonra egzersiz.
-Egzersiz sonrası bol sıvı.
-Yemekler oturarak yenmeli. Evde;  tatlı bulundurmayın. Sebze ve meyve ile açlık duygusu yenilebilir. 
-Çevrenizi,  ikram ve tatlı konusunda uyarın. Kuru meyve ve sütlü tatlıları tercih edin.

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