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Meclis'te Muharrem iftarı!

TBMM'de ilk defa Muharrem ayında iftar arası verildi. Vekiller Meclis lokantasında iftarlarını açtı

16 Kasım 2012 12:01

 

 
Meclis Genel Kurul'unda bir ilk yaşandı. Genel Kurul'da birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, muharrem ayı iftarı nedeniyle kurula ara verdi.
 
Sağlam ara kararın da, "Muharrem iftarı nedeniyle 45 dakika ara veriyorum. İbadet eden arkadaslarin da ibadetinin kabul edilmesini diliyorum" dedi. 
 
İftarı Meclis lokantasında yapan vekillere Alevi geleneklerini içeren özel bir menü hazırlandı. Menüde etsiz ve soğansız yemeklere yer verildi. 
 
Lokantadaki iftara AK Parti Grup Başkanvekilileri Ayşenur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın, Meclis İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti'nin Alevi kökenli milletvekili İbrahim Yiğit ve bazı Meclis çalışanları da katıldı. 
 

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