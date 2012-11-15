Meclis menüsüne 'Muharrem' düzenlemesi

CHP'li Sabahat Akkiray'ın 'Muharrem orucu'yla ilgili başvurusu üzerine Meclis menüsünde düzenlemeye gidildi.

Daha önce iki kez TBMM Başkanlığı'na başvurarak, Muharrem orucu için Meclis yemekhanelerinde düzenleme yapılmasını talep eden CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'a, Meclis Başkanlığı karşılık verdi.

TBMM Üyeler Lokantası, yarın başlayacak oruç nedeniyle menüsünde düzenlemeye gitti. Yemeklerde, Alevilerin inançları gereği et ve soğan olmayacak.

27 Kasım'da sona erecek Muharrem orucu boyunca iftar menüsünde; iki sebze ve iki zeytinyağlı yemeğe et ve soğan konulmayacak.

Bu arada, Akkiray da 22 Kasım'da Meclis'te iftar yemeği verecek. Akkiray, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere bütün milletvekillerine Meclis'te vereceği iftar için davetiye gönderecek.