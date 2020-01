Meclis'te milletvekilleri arasında yine arbede yaşandı

MECLİS Genel Kurulu\'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası tansiyon yükseldi. Birleşime ara verilince birbirlerinin üzerine yürüyen AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CHP\'Lİ ÖZCAN\'IN CUMHURBAŞKANI\'NA İLİŞKİN AÇIKLAMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meclis\'teki bütçe görüşmelerinde CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan konuşmasında Atatürk\'ün İstiklal Madalyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a dönemin başbakanıyken verilen Yahudi Cesaret Madalyalı fotoğrafını kürsüden gösterdi. Tanju Özcan \"Bu madalya hâlâ Sayın Cumhurbaşkanında duruyor.Üzüldüğüm ne biliyor musunuz,Senin boynunda Yahudi Cesaret Madalyası olacak, sabahtan akşama kadar meydan meydan dolaşıp \"Kudüs bizim kutsalımız, Kudüs bizim ilk kıblemiz.\" mânileri atarak dolaşacaksın\" diye konuşmasını tamamladı.

AYŞENUR BAHÇEKAPILI: ELEŞTİRDİĞİNİZ CUMHURBAŞKANI KOSKOCA İSRAİL\'E \'ONE MİNUTE\' DEDİ

Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Tanju Özcan\'ın konuşmasına ilişkin \"Eleştirdiğiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanının da koskoca İsrail devletine \"one minute\" dediğini ve dünyanın birbirine girdiğini de hatırlatmak isterim.\" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: NAH 64, HADDİNİ AŞMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bahçekapılı\'ya iç tüzüğün 64\'üncü maddesinde \'oturumu yöneten başkanın ya da başkan vekilinin görüşmelerin esasına yönelik görüş bildiremeyeceği\' diye yazılı olduğunu vurgulayarak \" Burada bir hatibimiz çıkıp da görüşlerini söylerken onun konuşmasının içeriğine yönelik olarak, ona had bildirmek, görüş açıklama, üzüntü bildirme ve yok \"Okuduğum şeyden ne anladığımı ben de anlamadım\" diyerek o milletvekilini kamuoyu önünde güç duruma uğratacak bir davranış hakkınız da değildir, haddiniz de değildir. Öğretmen kanaat bildirir. Meclis Başkanı nah 64, karışamazsınız, konuşmanın esasına giremezsiniz. Kimse senin demenle de yerine oturmaz! Haddini aşma!\" dedi.

ARA VERİLDİ, MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Özel\'in bu sözleri karşısında Bahçekapılı \"Haddimi aşmıyorum, sen aşıyorsun haddini\" derken, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Birleşime ara verilmesinin ardından birbirlerinin üzerine yürüyen AK Parti ve MHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.



