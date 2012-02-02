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Politika

Meclis'te 'milletvekili adam değil mi?' tartışması

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın genel kuruldaki tartışma sırasında...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın genel kuruldaki tartışma sırasında 'Adamlarınıza oturun deyin' sözleri tartışmalara neden oldu. Milletvekillerinin 'Bize adam diyemezsiniz' tepkisi üzerine Sağlam 'Milletvekili adam değil mi?' diye sordu. 

Meclis'te 'milletvekili adam değil mi?' tartışması
Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile tartıştı

Meclis Genel Kurulu’nda AKP’nin çalışma saatlerini yeniden düzenlemeyi içeren grup önerisi okunmadan tartışmalara neden oldu. 

Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri önergenin görüşülemeyeceğini savundu. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in İçtüzük ile ilgili teklifinin sonucuyla ilgili komisyon raporunda net bir bilgi olmadığı yönünde değerlendirmeler yaptı. 

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, “Usul tartışması açın öyle görüşelim” diyerek AKP’nin önergesini okutmak istedi. Hamzaçebi’nin devam etmesi üzerine, Sağlam, “Ama ne kadar süre konuşacaksınız. Yani müsaade ederseniz bir süresi olmalı. Söylediniz. Kanun görüşülmesine başlanır usul tartışması açın orada konuşalım, böyle olmaz” dedi. 

Sağlam’ın Hamzaçebi ile konuşurken “Bakınız müsaade buyurun” dedikten sonra “Şu adamlarınıza da oturun deyin, lütfen” sözleri tepkilere neden oldu. Milletvekillerinden “Adam değil milletvekili” tepkileri geldi. Sağlam “milletvekili, neyse” diye konuşmasına devam etmek istedi. “Hepiniz birden konuşamazsınız” diye çıkışan Sağlam tepkilerin dinmemesi üzerine, “Ayıp mı adam lafı yani” dedi. Milletvekilleri Sağlam’ın sözlerini geri almasını istedi. “Geri alınacak bir söz değil ki” diyen sağlam, “Ne anladınız adam dememden anlamadım. 

Hepsinin ayrı ayrı ismini söyleyemediğim için adam dedim” dedi. 

Bu arada milletvekillerinin sert çıkışları olunca Sağlam, “Sizi böyle konuşmaktan men ediyorum” diye tepki gösterdi. Bu arada ayağa kalkan milletvekilleri olunca Sağlam, Hamzaçebi’ye “milletvekillerinize oturun deyin ki konuşalım” diye çağrıda bulundu. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bana adam diyemezsiniz” diye bağırınca, Sağlam “Ne diyeceğim. Ya milletvekili adam değil mi. O anlamda söylemedim. Milletvekilisiniz eyvallah. Arkadaşlarınıza demek istedim hepsi o kadar” dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, “Benim adamlarım yok milletin oyuyla seçilmiş milletvekilleri var” diyerek Sağlam’ı özür dilemeye çağırdı. Arkadaşlarınız anlamında söylediğini ifade eden Sağlam “Keşke arkadaşlarınız deseydim, tamam özür diliyorum” dedi.


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