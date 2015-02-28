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Dünya

Mecliste magazin dergisine dekolteli pozlar veren Türk vekil, Belçika'da gündem oldu

'Tabuları kırma konusunda sorunum yok'

28 Şubat 2015 10:16

Belçika Federal Meclisi’nin Türk kökenli üyelerinden Zuhal Demir, Flamanca yayınlanan P-Magazine dergisine verdiği pozlarla ülkenin gündeme oturdu.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Ayrılıkçı Flaman partisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) üyesi olan 35 yaşındaki Demir’in fotoğrafları giydiği şık ve dekolte giysilerin yanı sıra çekimlerin Federal Meclis’in çeşitli bölümlerinde yapılması nedeniyle de ilgi çekti. P-Magazine, ilk kez bir siyasinin bu tarz bir çekimle kapak olmayı kabul etmesini “tarihi” olarak değerlendirdi.

Demir’in kapak olduğu sayının tanıtımı derginin Twitter hesabından, “Parlamentonun gerçek bombası” ifadeleriyle duyuruldu. Demir fotoğraflarla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada “Tabuları kırma konusunda sorunum yok. Bunu yapmaya cesaret eden ilk kişi ben oldum” dedi. Demir toplum nezdindeki kredibilitesi hakkında ise “Herkes benim kim olduğumu biliyor ve pozisyonlarımın farkındalar.

Bu hikayenin peşimden geleceğini düşünmüyorum. Aldığım tepkiler olumlu” diye konuştu. Federal Meclis Başkanı Siegfried Bracke, parlamento binasında yapılan çekimlerin sorun yaratacak nitelikte olmadığını belirterek, “İlginç bir söyleşi, güzel bir kadının fotoğrafları. Bununla ilgili herhangi bir sorunum yok” dedi.

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