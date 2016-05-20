Meclis'te laiklik tartışması; CHP milletvekilleri, İsmail Kahraman'ı protesto ederek Genel Kurul'u terk etti

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin ikinci tur oylamada Meclis'te laiklik tartışması yaşandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı protesto eden CHP'li milletvekilleri, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı atarak Genel Kurul'u terk etti. Ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, oylamalara katılacaklarını açıkladı. AKP'ye "sağduyu çağrısı" yapan Engin Altay, "Rejim kolay değişmez. Kanla kurulan, kanla yıkılır. Elbette anayasa değişir, kurucu felsefe değişmez" dedi.

TBMM Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplandı. Toplantı, CHP'liler ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman arasındaki laiklik tartışması ile başladı. CHP'li Levent Gök, Meclis Başkanı'nın laiklik ve yeni anayasayla ilgili sözleri için özür dilemesini istedi, "Laikliğe aykırı davranışlarına rağmen hakkında fezleke düzenlenmeyen Meclis Başkanı oturum yönetemez" dedi. HDP'li İdris Baluken de tepki gösterip Kahraman'dan özür istedi.

Meclis Başkanı Kahraman "Bir bardak suda fırtına kopartmak istemiyorum. Ben daha önce açıklama yaptım. Yanlış aksettirenler oldu. Sözlerimin arkasında duruyorum" deyince CHP'liler masaya vurmaya başladı. Ardından bazı CHP milletvekilleri ayağa kalkıp salonu terk etti.

CHP'li milletvekilleri oylamaya katılacak.

Dokunulmazlıklar kalkacak mı; 18 maddede ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

En az 330 oy gerekiyor



Meclis'te kısa süre sonra görüşülecek dokunulmazlık teklifinin kabul edilmesi için iki maddesinin ve teklifin tümünün en az 330 'evet' oyu alması gerekecek.

Eğer ikinci tur oylamada 367’nin üzerinde oy çıkarsa teklif referanduma gitmeyecek,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Milletvekillerinin oyları 367’nin altında kalırsa anayasa değişikliği için referandum yolu görünecek.





İlk turda kaç oy çıkmıştı?

Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğinde maddelere geçilmesi 348 evet oyuyla kabul edilmişti. Teklifin ilk maddesine 350 oy, ikinci maddesine ise 357 kabul oyu çıkmıştı.

İkinci tur 1. maddesi için oylama başladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, oylamalara katılacaklarını açıkladı. İkinci tur 1. maddenin oylaması saat 11.20 sularında başladı.