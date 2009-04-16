Meclis'te Kürtçe kafa karıştırdı

Milletvekillerinin TBMM'de Kürtçe konuşulması konusunda kafaları karıştı. İç tüzükte bu konuya ilişkin hüküm olmadığını söylediler.



'Meclis'te konuşulamaz kanısındayım, ama...'



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Türkiye'de Kürtçe konuşmanın yasak olmadığını, ancak Anayasaya göre resmi dilin Türkçe olduğunu, bu nedenle TBMM Genel Kurulunda Türkçeden başka dille konuşma yapılamayacağını söyledi.



Anadol, Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine, partisinin TBMM Grup Toplantısında Kürtçe konuşma yapan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında, "takipsizlik kararı" verilmesini değerlendirdi.



Bu konunun tartışmalı olduğunu ifade eden Anadol, Anayasaya göre resmi dilin Türkçe olduğunu ama devlet televizyonundan Kürtçe yayın yapıldığını belirtti. Anadol, "Kürtçe yayın serbest olduğuna göre, Türkiye'de Kürtçe konuşmak yasak değildir. Ancak Anayasamızda resmi dilimiz Türkçe olduğuna göre, Meclis Genel Kurulunda Türkçeden başka dille konuşma yapılamaz kanısındayım" diye konuştu.



Anadol, "TBMM Genel Kurulunda, Kürtçe konuşulursa yaptırımı var mı?" diye sorulması üzerine, bu tartışmaya girmek istemediğini, İçtüzük'te bu konuda belirli bir hüküm olmadığını söyledi. "Onun için savcı takipsizlik kararı vermiş" diyen Anadol, Anayasadaki hüküm karşısında milletvekillerinin Türkçe konuşması gerektiğini savundu.



‘Pusulamız kürsü dokunulmazlığı’



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da aynı konudaki soruları yanıtlarken, "Bizim bu konudaki temel pusulamız, Anayasanın 83. maddesidir. Kürsü dokunulmazlığıdır" diyerek, sorunun bu çerçevede çözülebileceğini ifade etti.



İyimaya, "TBMM Genel Kurulunda, Kürtçe konuşulabilir mi?" sorusuna, "Konuşulur, konuşulmaz diye bir hüküm kuramam. Çünkü konuşma dilinin Türkçe olması, Anayasanın doğal gereğidir. Fakat bunun ceza yansıması olur mu diye sorarsanız, olamaz" karşılığını verdi.

