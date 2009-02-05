Meclis’te Kur’an kursu esprileri

CHP’nin açılımı konusunda, “Bu konuda Kenan Evren sizin çok iyi danışmanlığınızı yapar” diyen DTP’li Akın Birdal’a, CHP’li Soysal gülerek “Kaşınma” diye espri yaptı.





NTV'nin haberine göre TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Diyarbakır’daki incelemelerini değerlendirmek üzere toplanırken AKP ve DTP’li milletvekilleri ile CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal arasında, CHP’nin “Kur’an kursu” açılımı espri konusu oldu.



CHP’nin açılımı konusunda, “Bu konuda Kenan Evren sizin çok iyi danışmanlığınızı yapar” diyen DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a, Soysal gülerek “Kaşınma” diye espri yaptı.



Komisyon Başkanı Zafer Üskül ise konuyla ilgili şu anda açıklama yapmayacağını, toplantının sonunda gerekirse bir değerlendirmede bulunacağını söyledi.



Bunun üzerine AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, “Ama netice itibariyle hepimiz, her türlü açılımın yanındayız. Yeter ki insanların ihtiyaçlarını karşılasın. Toplumun değerlerine saygı duyan herkese, yaptığı her şeyden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



‘Yandaş medya Abdurrahman Bey’e yanaşın’



CHP’li Soysal, gazetecileri kastederek, “Konu insan haklarını nereden ilgilendiriyor? Yandaş medya Abdurrahman Bey’e yanaşın” ifadesini kullandı. Araya giren Komisyon Başkanı Üskül, görüntü alan gazetecileri toplantıyı başlatmak üzere dışarıya davet etti.

Soysal’dan Sirmen’e destek



CHP’li Çetin Soysal, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada da partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen’in “Her mahalleye bir Kur’an kursu” önerisini destekledi. Soysal, “Burada da dini eğitime dayalı bir takım çalışmaların yapılması mümkün. Bu konuda, yerel yönetimlerle, dinin yorumlanması ve Kur’an öğrenilmesiyle ilgili talep edenlere eğitim verilmesi son derece doğal” diye konuştu.



“Bu uygulama, daha büyük tehlikelerin önünü açmaz mı?” sorusu üzerine de Soysal, “Hayır... Bazı cemaatler tarafından bu eğitim, bazı hurafelerle yapılıyor. Bunların ortadan kalkması lazım. Ciddi din adamlarının eğitim vermesi, son derece doğaldır. Yerel yönetimlerde de Türkiye’nin değişen bu sosyolojik dokusunu da göz önüne alarak, elbette bu tür faaliyetler içerisinde olabilir” karşılığını verdi.



AKP’li belediyeler kurs açarsa…



DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş da bu konunun kendi partisi tarafından da dile getirildiğini belirterek, “Bence olumlu” dedi.



“AKP’li belediyeler de Kur’an kursu açmaya başlarsa ne olacak?” sorusu üzerine Ağırbaş, Kur’an kurslarının yerel yönetimler tarafından değil de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılırsa gerçek anlamını bulacağını söyledi.



AKP’li Demir: AKP yaparsa suç



AKP Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ise “Sayın Sefa Sirmen’in halkın bazı gerçeklerini görmüş olmasından mutluyum ancak kısa bir süre önce AKP’nin kapatılma isteminin gerekçelerine baktığınız zaman, birileri yaparsa suç, birileri yaparsa makul gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Söyleyeceğim sadece bu” diye tepki gösterdi.

