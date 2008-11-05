Meclis'te küfürlü Akman kavgası

Almanya’da üç kişinin dolandırıcılıktan mahkûm olduğu Deniz Feneri davasının iddianamesinde adı geçtiği için eleştiri oklarını üzerine çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, dün TBMM’yi karıştırdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, RTÜK bütçesinin görüşüldüğü oturumda AKP’li komisyon başkanvekili Altan Karapaşaoğlu, CHP’li Gürol Ergin’in üzerine küfür ederek yürüdü. CHP ve AKP’liler birbirlerine ‘şerefsiz’, ‘alçak’ ‘pezevenk’ ‘i..ne’ diye bağrdı. Kendisini protesto eden CHP, DTP ve DSP’lileri anti-demokratik olmakla suçlayarak kınayan Akman ise şirket ortaklığı iddiasını doğruladı.



Alman yargısının Deniz Feneri’ndeki yolsuzluğun Türkiye’deki ayaklarından biri olarak gösterdiği Akman hakkındaki son iddia önceki gün CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, yayıncılık alanında faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısı bulunmadığını açıklayan Akman’ın bu iddiasının aksine Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’la birlikte Rehber Basın Yayın Organizasyon ve Eğitim Tesisleri Limited Şirketi’ne ortak olduğunu söyledi. Ortaklığa ilişkin belgeleri gazetecilere dağıtan Kılıçdaroğlu, bu durumun RTÜK Yasası’nın 9. maddesine aykırı olduğunu belirterek Akman’ı istifaya çağırdı.



Akman ise kendisini bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmaya davet etti. Kılıçdaroğlu bu çağrıyı dikkate almazken, Akman’ın katıldığı dünkü komisyon toplantısı hayli gergin geçti. Görüşmelere geçilmeden önce CHP’li Akif Hamzaçebi, usul hakkında söz alarak, Akman’ın bir süredir ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Hamzaçebi, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın, “Kendi takdiridir ama istifa etse iyi olur” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.



‘Meclis babanızın malı mı?’



Hamzaçebi’nin konuşmasına AKP’liler tepki gösterince Komisyon Başkanı AKP’li Sait Açba, Hamzaçebi’yi uyardı. Bu arada söze giren DTP’li Hasip Kaplan da Akman hakkındaki iddiaları anımsatınca AKP’liler “Bu adamın aklı başında değil” diye tepki gösterdi. Buna kızan Kaplan, “Sizin aklınızı başınıza getirmesini biliriz” dedi. AKP’li Ömer Faruk Öz’se Kaplan’a “Terbiyesiz, ahlaksız, alçak” diye bağırdı. Kaplan da, “Terbiyesiz sensin” diye yanıt verdi. Kaplan, komisyon başkanı Açba’ya da, “Komisyon üyelerinin terbiyesizliğine hâkim ol. Dün sabrettim ama bugün sabretmeyeceğim” dedi. Kaplan, laf atmaya devam eden AKP’lilere “Alçaklığın kimde olduğu belli” dedi.

CHP’li Gürol Ergin, AKP’lilere “Hadi memleketi babanızın malı sandınız, Meclis’i de babanızın malı mı zannettiniz? Başbakanı söver, eski meclis başkanı söver, burada oturan söver, nedir bu ya?” diye bağırdı.



Tartışma, TBMM Başkanı Toptan’a sunuş konuşmasını yapmak üzere söz verilmesiyle bir süreliğine durdu. Toptan, şunları söyledi: “Birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız.Yarın bir gün birbirimizin yüzüne bakmamıza engel olacak söz ve davranışlardan kaçınmamız lazım geldiğini bir kez daha hatırlamanızı rica ediyorum” diyerek vekilleri uyardı.

Toptan’ın ardından söz alan Sayıştay Başkanı Mehmet Damar’ın konuşması sırasında DTP’li Kaplan, bir kâğıda “RTÜK Başkanı Akman, Deniz Feneri’nden aklanmadan görevini sürdürmesi etik değildir. Hükümete sorumluluğunu anımsatarak protesto ediyoruz” diye yazdı. Bunu görüntülemek isteyen kameralar ve foto muhabirlerinin Kaplan’ın önüne yığılması üzerine Komisyon Başkanı Açba, “Ya görevinizi yapın ya da burayı terk edin” diye uyardı.



‘Anarşi’ tartışması

Kameramanları yerlerine dönmeyince Başkanvekili Karapaşaoğlu, polisleri davet etti. CHP’li Mustafa Özyürek ile Gürol Ergin buna tepki gösterdi. Ergin, “Çağır polisi gelsin, ‘polis gel’; ne oluyor? Bizi mi vurduracaksın, hadi bakalım” diye bağırdı. Karapaşoğlu, “Şov yapma, anarşi yaratıyorsun” deyince, CHP sıralarından “Ne anarşisi” diye tepki geldi.

Açba’nın sunuş konuşmasını yapması için Akman’a söz vermesi üzerine salondaki gerilim daha da arttı. CHP’li Ergin ayağa kalkarak, “Yüzyılın en büyük soygunu Deniz Feneri Davası’nda suçlu olduğu bilinen birisinin burada oturmasını protesto ediyoruz” dedi. CHP, DSP ve DTP’li milletvekilleri salonu terk etmek üzere kalkarken Komisyon Başkanı Açba, oturuma yarım saat ara verdi. Bu sırada da tartışmalar sürdü.

CHP’li Özyürek, “Böyle birinin burada oturmasına izin vererek parlamentoyu sabote ediyorsunuz” dedi. Karapaşaoğlu, “Sabote edenlerin kim olduğu belli, siz ediyorsunuz” derken, CHP’li Ergin, “Ahlaka sahip çıkacaksınız” diye bağırdı. Karapaşaoğlu’nun “Siz profesörsünüz, adaba sahip çıkacaksınız” şeklindeki sözlerine Ergin’den, “Profesörüm, ama ahlaklı bir adamım. Ahlaksızlık şovu yapıyorsunuz, ahlaksız sensin” yanıtı geldi. Karapaşaoğlu, “Senin gibi adamları buraya sokarlarsa anarşi olur” deyince kavga büyüdü. CHP’liler, “Onu halk seçti, halka mı itiraz ediyorsunuz” diye tepki gösterdiler.



‘Geberteceğim seni’

Bu sırada Başkanlık Divanı’nda oturan Karapaşaoğlu, birden ayağa fırlayarak Ergin’e doğru koşmaya başladı. “Geberteceğim seni, şerefsiz, pezevenk, i..ne.” diye bağıran Karapaşaoğlu’nu AKP’li milletvekilleri ile kapıdaki polisler durdurup odasına götürdüler. Yaşanan arbede bazı kameramanlar hafif şekilde yaralandı. Rahatsızlanan Karapaşoğlu, Meclis doktorlarınca kontrol edildi.

Aradan sonra konuşan Akman, kendisinin yanıtını beklemeden CHP’li milletvekillerinin salonu terketmesinin anti-demokratik bir tavır olarak niteledi ve “Böyle bir tavrı kınıyorum. Kaçtılar” dedi.

CHP’liler Akman’ın sunuş konuşmasının ardından yeniden komisyona geldiler. MHP’li Mustafa Kalaycı, “RTÜK Başkanı hakkında o kadar iddia varken, o koltukta oturmamalı. Görevde kalması etik değil” dedi. AKP’li Osman Demir ise yargısız infaz yapıldığını söyledi. CHP’li Mustafa Özyürek, Akman’ın ‘düello’ teklifini Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiğini belirtti.



‘Ortaklığım mani değil’

Akman, iddialara karşı ise kendini şöyle savundu: “Rehber Şirketi, 1991 yılında kurulmuş. Kuruluş amacı, ‘Her türlü matbaatın basın, yayın ve dağıtımı, reklam tanıtımı ve organizasyonlarının yapımı, özel eğitim ve öğretim işleri ile inşaat taahhüt işleri ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun her çeşit ticari, sanayi malın imalı, alım satımı, pazarlanması ile ithalat ve ihracatı yapılması, televizyon ve diğer kurum ve kuruluşlara her türlü sesli ve görüntülü yapımlar hazırlayarak satmak’. Böyle bir amacı taşıyan şirkete benim ortak olmama mani yok. RTÜK üyesi olduğumda iki şirkette kaldım. Biri Hayat, biri bu. Mal beyanımda ortak olduğumu ifade ettiğim bir şirketin neresi gizlidir.” Akman, milletvekillerini kınamasıyla ilgili ise, “Haddimi aşan ifadem olduysa özür dilerim” dedi.

