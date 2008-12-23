Meclis'te 'köpek'li 'lan'lı tartışma

Ulaştırma Bakanı Yıldırım’ın yaptığı konuşma Genel Kurul’da kavgaya yol açtı. AKP’li Candan CHP’lilere “Bir köpeği susturamadınız” diye bağırdı



Meclis Genel Kurulu’nda, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşma Genel Kurul’da kavgaya yol açtı.



Yıldırım’ın CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın “Ulaştırma Bakanlığı Bulaştırma Bakanlığı oldu” sözlerine verdiği “Böyle bir sataşmaya cevap vermeye terbiyem elvermiyor. Üslubu beyan aynıyla insandır. Cehalet insanı çirkinleştirir" sözleri Genel Kurul’da CHP’liler ile AKP’liler arasında tartışma yaşanmasına yol açtı.



Bakan Yıldırım’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’da verilen arada CHP’li Soysal, Bakan Yıldırım’a yönelik tepkisini sürdürürken, AKP Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu da Soysal’ın üstüne yürüdü. Selamoğlu, Soysal’a “Git aynaya bak, suratına bak” diye tepki gösterirken, AKP Konya Milletvekili Muharrem Candan’ın da CHP’lilere yönelik “Bir köpeği susturamadınız” diye bağırdığı duyuldu.

Genel Kurul’da AKP’liler ile CHP’liler arasındaki tartışma, Soysal’ın Genel Kurul salonundan çıkarılması ile sona erdi.

