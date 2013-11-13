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Meclis'te kadın vekillere pantolon yasağı kalktı

Kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren teklif kabul edildi

13 Kasım 2013 23:16

Kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi Genel Kurul'da kabul edildi. Tartışma, başörtülü milletvekillerinin Meclis'e geldiği gün, CHP'li Şafak Pavey'in yaptığı konuşma ile gündeme gelmişti.
TBMM Genel Kurulu, kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren TBMM İçtüzük değişikliği teklifini görüştü.
3 maddeden oluşan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Mevcut içtüzükteki "bayanlar tayyör giyer" ifadesi, "kadınlar etek ve ceket ya da pantolon ve ceket giyerler" şeklinde değiştirilmesiyle pantolon yasağı tarihe karıştı.
Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda yer alan milletvekilleri, bakanlar, TBMM İdari Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyebilecek.
 

Tuncel ve Zana, yasağı delmişti

 
Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, bugünkü Genel Kurul'da, pantolon yasağının kaldırılmasını sağlayan tüzük değişikliği görüşmelerine pantolon giyerek katıldılar, yasağı son günde delmiş oldular.
 

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