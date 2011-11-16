Meclis'te kadın vekiller kapıştı, erkekler ayırdı!

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Kadın vekiller tartıştı

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile BDP’li Sebahat Tuncel Ak Parti sıralarına gelince başka bir gerilim yaşandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ile BDP’li kadınlar arasında itişme oldu. Gensoru önergesi reddedilerek, gündeme alınmadı.Tartışma İçişleri Bakanı Şahin'in konuşması ile başladı. Şahin, BDP'nin parti okullarının terör örgütü emriyle kurulduğunu savundu. Sonra da o okullarda verilen dersleri anlattı. "Din dersinde Öcalan peygamber olarak gösteriliyor. islamiyet yerine Zerdüştlük önerilmiştir" dedi. BDP sıralarından bu sözlere itiraz geldi.BDP'liler konuşmasını tamamlayan Şahin'in yerine otururken kendilerine "dinsizler" dediğini iddia etti.BDP'li Pervin Buldan AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın kendisini iterek şiddet uyguladığını öne sürdü. Ayşenur Bahçekapılı da benzer tavrın BDP'den de geldiğini iddia edince Genel Kurul'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Tartışma genel kurul kapanana kadar sürdü.Hasip Kaplan TBMM'de yaşanan olayı Twitter'da şu sözlerle değerlendirdi:"Mecliste AKPgrupbşk.vekili Ayşenur Bahçekapılı BDPli Tuncel ile Pervin Buldan'a fiili saldırıile şiddet uygulayan ilk kadın vekil oldu."