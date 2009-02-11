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Politika

Meclis’te kadın-erkek eşit olacak!

Meclis'teki teklif görüşmelerinde, komisyonun isminin 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu' olması kabul edildi.

11 Şubat 2009 02:00

Meclis'te komisyon kurulmasını öngören teklifin görüşmelerinde, komisyonun isminin "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" şeklinde olması kabul edildi.


TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in başkanlığında toplanan Genel Kurulda, MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, çiftçilerin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz aldı.

Çalış, emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerin geçim sıkıntısı içinde yaşadıklarını belirterek, "Karnı tok başı dik olmayan çiftçiler köyü terk ediyorlar. Son 6 yılda 3 milyon çiftçinin büyük şehirlere göç etti. Bu da daha farklı sorunlara yol açmaktadır" dedi.

MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata ise Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir Fransız firması tarafından kömürle çalışan termik santral kurulmasının planlandığını belirtti.

"Fransa'da termik santral yapılması için izin verirler mi?" diye soran Kutluata, söz konusu santralın yapılması halinde yılda 3.5 milyon ton kömürün işleneceğini, buna bağlı olarak 2 milyon ton zehrin doğaya bırakılacağını kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra görüşmeleri yarım kalan Mecliste "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

AKPi'li kadın milletvekillerinin komisyonun isminin değiştirilmesine yönelik verdikleri önerge kabul edildi. Buna göre, Komisyonun ismi "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" şeklinde değiştirildi.

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