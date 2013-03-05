Meclis'te 'ırkçılık' gerginliği

Meclis Genel Kurulu’nda, AKP’nin grup önerisi görüşmelerinde BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşması sırasında MHP ve BDP arasında “ırkçılık” tartışması çıktı.

Sırrı Sakık, “Siz, Bosna'da zulme uğramış, Sırpların zulmüne uğramışsanız, Miloseviç'in zulmüne uğramışsanız ama gelip burada Türk kimliğine hapsolup ırkçılık yaparsanız, elinize satırları, baltaları alırsanız, Kürtlere saldırırsanız, Sırp ruhuyla Kürtlere hücum ederseniz size sözümüz olur, ‘Haddinizi bilin.’ deriz. Benim sözüm ırkçı ve milliyetçileredir. Eğer siz Sakarya'da saldırırsanız, eğer siz Afyon'da saldırırsanız ve sonra dönerseniz yani polis desteğiyle, Alperen, Ülkü Ocakları'nın desteğiyle gidip saldırırsanız…” sözleri tartışma yarattı.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da “Ülkü Ocakları'nın, ülkenin meseleleriyle ilgili, milliyetçilikle ilgili suçlanabilecek hiçbir şeyi yoktur. Biz, Güneydoğu'da Bingöl Belediye Başkanımız rahmetli Hikmet Tekin'den -Zaza'dır kendisi- biz, Ağrı'da Mustafa Bağışlayıcı'dan, Hacı'dan -Kürt'tür kendisi- buralarda şehitler verdik. PKK köpekleri öldürdü onları. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiç kimse Türk milliyetçilerini, ülkücüleri ırkçılıkla suçlayarak, ırkçılık yaparak başka söylemlerle tarihi karartmasınlar. Bu ayıptır, yanlıştır. Sabrın bir sonu vardır, bu sabrın sonu buradaki nefret söylemleriyle son bulundurulmamalıdır” diyerek tepki gösterdi.

'Salonda tansiyon yükseldi'

Ardından tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu- Böyle konuşmaya hakkı yok bunun!

MHP Aydın Mİlletvekili Ali Uzunırmak- Burada devlete isyan olmaz.

Zenderlioğlu- Lütfen sustur bunu!

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz- Sen oradan zehir zemberek konuşacaksın biz konuşmayacağız.

Zenderlioğlu- Hayır, eşit davranmak zorundasınız. Burada herkes aklına geleni söylemek hakkını kendisinde bulamaz.

Uzunırmak- Sen niye aklına geleni söylüyorsun orada?

Zenderlioğlu- Bulamaz! Susuyoruz, sabrediyoruz, yeter!

Korkmaz- Bu Meclisi geren kim? Yanındakine söyle!

MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy- Sen devleti böl, parçala, burada her şeyi söyle…

MHP Grup Başkanvekili Oktay vural- Yeter artık ya! Tarihimize, kimliğimize…

Uzunırmak- Burada sabreden kim?

Zenderlioğlu- Herkesin bir kimliği vardır. Hayvanların bile kimliği vardır, ağaçların vardır, taşların vardır, insanların vardır. Herkesin bir kimliği vardır.

Vural- Kürt kökenli insanlara kurşun sıkanların hesabı sorulacak.

Zenderlioğlu- Ne kimlik üzerinden politika yapıyorsun?

Vural- Onları bizden kopartmak isteyenlerden hesabı sorulacak.

Özensoy- Sayın konuşmacı, defaatle bu kürsüde, basın toplantılarında, Bursa'daki olaylarla ilgili, ülkü ocaklı gençlerin, Milliyetçi Hareket Partililerin olduğunu ifade ediyor. Bu olayların başından sonuna kadar takipçisi oldum, orada olayların içerisinde olan, gözaltına alınan veya herhangi bir şekilde o fotoğrafın içerisinde olan bir tane ülkü ocaklı veya Milliyetçi Hareket Partisine üye olan birini tespit edip getirsinler, ben milletvekilliğinden istifa ediyorum.

'AKP ve MHP'li vekiller de tartıştı'

Tartışma AKP ve MHP’li vekiller arasında da yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın, “Yani Milliyetçi Hareket Partisine ve Ülkücü harekete iftira edenlerin arasında AKP ve BDP gibi, şıracının şahidi bozacı gibi davranışları önce milletvekillerinin vicdanına, sonra Türk milletinin vicdanına havale ediyorum. İşte ortaklığı görün” sözlerine AK Partili vekiller tepki gösterdi ve tutanaklara şu konuşma yansıdı:

AKP İstanbul Milletvekili Ünal Kacır- Bizim ortaklığa ihtiyacımız yok kardeşim, yok. AK Parti güçlüdür, ortağa ihtiyacı yok. Sen git kendin aynaya bak! Git aynaya bak, kendini ortaya koy sen! Kendi yüzünü görmüyorsun sen.

Vural- MHP'ye onun için saldırıyorsunuz, milliyetçilere onun için saldırıyorsunuz! Hepinizin ağzında Milliyetçi Hareket Partisine hücum var, milliyetçilere hücum var.

Kacır- Hadi oradan! (AK Parti sıralarından gürültüler)

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen.

Vural- Dostunuz PKK! (AK Parti sıralarından gürültüler)

MHP Kocaeli Lütfü Türkkan- Bana bak Çağatay, sen yerine otur Çağatay!

Başkan- Sayın milletvekilleri, lütfen.

Vural- MHP'ye, ülkücülere hep hakaret ediyorsunuz. İnsafsız canavarlar! Ne yaptı MHP, ne yaptı ülkücüler, ne yaptı Milliyetçi Hareket Partisi memleketi sevmekten başka. Ne vicdansızlıktır bu.

'Genel Kurul'da 2/B teklifi görüşülüyor'

Genel Kurul’da, 2/B’lere ilişkin yeni düzenleme getiren Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Teklif, 2/B taşınmazlarından büyüklüğüne ve sayısına bakılmaksızın, rayiç bedelin yüzde 50 olarak uygulanmasını öngörüyor. Teklife göre, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacak, bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecek.

Sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin

kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek. İzinler ilgili bakanlıklar adına devam edecek. Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli d kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak. Bu kapsamdaki izinler öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az iki katı alan Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilecek.