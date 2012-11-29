Meclis'te ilk kez Kürtçe çeviri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, mahkemelerde Kürtçe savunma düzenlemesini yasalaştırmaya hazırlanırken, Meclis'teki bir komisyon salonu ilk kez Kürtçe tercümeye ev sahipliği yaptı.

Ercan Gürses'in ntvmsnbc'de yer alan haberine göre; KCK duruşmalarında krize yol açan Kürtçe savunma krizinin aşılabilmesi için yapılan anadilde savunma düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki günlerde gelecek. Ancak bunun öncesinde yine meclis çatısı altında Kürtçe çeviriyle ilgili önemli bir ilk yaşandı.

İlk kez bir komisyon salonunda, Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda Kürtçe tercüman görev yaptı.

Meclis Milli Eğitim Komisyonu'na konuk olan Kuzey Irak Kürdistan heyetine Kürtçe çevirmen getirildi.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, atılan adımlar sayesinde yakında her iki tarafta Kürtçe ve Türkçe tercümanların artacağını dile getirdi.

Avcı, "İnşallah siz yerel bölgede Türkçe okumuş bir arkadaş getireceksiniz. Benim yerime de Selahaddin Eyyübi Üniversitesi'nden gelen bir arkadaş da Kürtçe konuşacak" dedi.