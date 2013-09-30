Meclis'te ilk kez Cumhurbaşkanı'nı bir kadın karşılayacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, açılış için geleceği Meclis'te, ilk kez bir kadın, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı karşılayacak.

TBMM, yaklaşık 2, 5 ay aradan sonra yarın açılacak. Gül, 24. Dönem 4. Yasama yılının açılış konuşmasını yapacağı Meclis'te törenle karşılanacak. Meclis'te, en yaşlı Meclis Başkanvekili tarafından karşılanan Gül'e, bu sefer en yaşlı başkanvekili değil bu göreve yeni seçilen kadın başkanvekili Bahçekapılı eşlik edecek.

Bahçekapılı, Gül'ün tören kıtasını selamlamasından Genel Kurul Salonu'na girişine ve burada konuşmasını tamamlamasına kadar yanında yer alacak. Bu çerçevede TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, Gül'ü karşılama ve Genel Kurul çalışmaları konusunda Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı yetkililerinden brifing aldı. Bahçekapılı, karşılama için prova da yaptı.

Konuyla ilgili bir muhabirin sorusunu yanıtlayan Bahçekapılı, karşılama konusunda ilgili makamdan bilgi geldiğini söyledi. Bahçekapılı, "Çok heyecanlandım. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Kadın olarak da böyle bir şey yapmak çok önemli. Meclis'te de ilk kez yapılıyor ben de ilk kez böyle bir şey yapacağım. Katmerli bir heyacan" diye konuştu.