-MECLİS'TE İKİ YENİ KOMİSYON TBMM (A.A) - 19.11.2010 - TBMM'nin 23. Dönem 5. Yasama Yılında, Trakya Birliğin uyguladığı politikalar ile sporda şiddetin önlenmesine yönelik iki yeni araştırma komisyonu kuruldu. Böylece 23. Dönem'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu sayısı yediye yükseldi. TBMM Genel Kurulunda, 19 Ekimde, ''Spor kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Araştırma komisyonunun kurulması, Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi. Komisyon 16 üyeden oluşacak ve 3 ay faaliyette bulunacak. Aynı yasama yılında kurulan diğer araştırma komisyonu Trakya Birlik ile ilgili. Genel Kurulda 10 Kasımda kurulması kararlaştırılan Araştırma Komisyonunda, Trakya Birliğin uyguladığı politikalar ele alınacak. Her iki komisyon da üye seçimi işlemini tamamladıktan sonra çalışmalarına başlayacak. -ÜÇ KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR- Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen ve eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının ardından, 5 Nisan 2009'da, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında, ''Sivas Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ek süre imkanını da kullanarak 4 aylık çalışmasını tamamladı. Ancak, araştırma için önemli bir ayrıntı olan kaza kırım raporu, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra yayımlandı. Bunun üzerine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak Başkanlığında yeniden bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun çalışmaları sürüyor. -KANSER VE KAYIP ÇOCUKLAR- AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın başkanlığında ''Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' adı altında kurulan komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda kanser hastalığını tetikleyen nedenler, tedavi sürecinde yaşanan sıkıntılar, hastalığın önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Mecliste çalışmaları devam eden diğer bir komisyon da ''Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla kurulan Meclis Araştırması komisyonu. -İKİ KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTI- 23. Dönem'de madenciliğin sorunları ve deprem konusunda kurulan iki araştırma komisyonu ise çalışmalarını tamamladı ve raporlar TBMM Başkanlığına sunuldu. Bunlardan, AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu başkanlığındaki, ''Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu'' sektörle ilgili kişileri dinledi ve yurt dışında da araştırma yaptı. Komisyon ek süresini de kullanarak çalışmalarını 4 ayda tamamladı. TBMM Başkanlığına sunulan komisyon raporunda, Türkiye'de madenciliğin ''ilkel yöntemlerle'' yapıldığı ve sektörle ilgili potansiyelin değerlendirilemediği, bu alanda işçi güvenliğinin yetersiz olduğu görüşüne yer verildi. Öte yandan, Türkiye'deki deprem riski ve bu konudaki önlemlerle ilgili araştırma komisyonu ise AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce başkanlığında çalıştı. Kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve meslek odaları olmak üzere konuyla ilgili 53 birim ve yüzden fazla kişiyi dinleyen komisyon; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Bursa'da da incelemelerde bulundu. Çalışmalarını tamamlayan komisyonun raporu TBMM Başkanlığına sunuldu. ''Yapı Denetimi Kanunu''nun tekrar ele alınmasının önerildiği raporda, afet ile ilgili çalışmalarda, kurumlar arası koordinasyon eksikliğine işaret edildi.