Meclis'te içtüzük çatlağı; CHP'den Binali Yıldırım'ın değişiklik teklifine itiraz

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hazırladığı TBMM içtüzüğü değişiklik teklifinin, 27 Eylül günü varılan mutabakata aykırı olduğunu ve teklifte teknik düzenlemeyi aşan maddeler bulunduğuna dikkati çekerek, TBMM Başkanı'nı mutabakata uygun davranmaya davet etti. CHP içtüzük değişiklik teklifiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Başvuruda, “Tarafımıza ulaştırılan ve Meclis Başkanlığı’na da imzanızla sunulan düzenleme, anayasa değişikliğinin gerektirdiği teknik düzenlemeleri aşan maddeler içermektedir” denilerek, Yıldırım’dan parti gruplarını toplantıya çağırması talep edildi.

CHP’nin TBMM Başkanlığı’na başvurusu şöyle:

Başkanlığınızda siyasi parti gruplarının temsilcilerinin katılımıyla 27 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren anayasa çerçevesinde TBMM İçtüzüğü’nde yapılacak teknik değişikliklere ilişkin Meclis bürokratlarınca hazırlanan düzenlemenin siyasi parti gruplarına iletilmesi, tüm partilerin mutabakatıyla hazırlanacak teklifin hızlı bir şekilde komisyon ve Genel Kurul’da görüşülmesi noktasında mutabık kalınmıştı. Yine aynı toplantıda, sıfırdan bir İçtüzük çalışmasının her parti grubundan bir temsilcinin katılımıyla kurulacak komisyonda ele alınması kararlaştırılmıştı.

Ancak tarafımıza ulaştırılan İçtüzük değişiklik teklifi üzerinde çalışmalarımız sürerken, perşembe günü yapılan toplantıda erişilen mutabakata aykırı bir biçimde imzanızla Meclis Başkanlığı’na 1 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde 31 maddelik bir İçtüzük teklifi sunulduğu anlaşılmıştır. Tarafımıza ulaştırılan ve Meclis Başkanlığı’na da imzanızla sunulan düzenleme, anayasa değişikliğinin gerektirdiği teknik düzenlemeleri aşan maddeler içermektedir.

İlgili teklif, Başkanlık Divanı üye sayısının başkan hariç belirlenmesi, Meclis soruşturması önergelerinin yasama dönemi bittiğinde geçersiz sayılması, geçmişe dönük Yüce Divan’da yargılanma imkanı bulunmasına karşın eski başbakanlar hakkında bu yolun kapatılmış olması, TBMM bütçe taslağının genel sekreter tarafından hazırlanması, süresi içinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergeleri için başkanın ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı göndermesi uygulamasına son verilmesi ve yazılı soru önergelerine 500 kelime kısıtı getirilmesi gibi teknik düzenlemenin amacını aşan bu ve bunun gibi pek çok düzenleme içermektedir.

Aynı şekilde, yürütme temsilcilerinin komisyon ve genel kurulda temsili, konuşması ile bütçe kanun tekliflerinin görüşüldüğü oturumlara katılması gibi anayasa değişikliğine aykırı bir takım düzenlemeler de ilgili metne eklenmiştir. Anayasa değişikliği teklifi halkoyuna sunulduğunda sözlü soru önergelerinin kaldırılmasına gerekçe olarak bakanların TBMM’ye gelmeyeceği vurgulanmışken, getirilen bu değişiklik teklifinin referanduma sunulan metnin ruhuna aykırı olduğu ortadadır. Halkoyuna sunulan metinle yapılmak istenen rejim değişikliği cumhurbaşkanı danışmanlarınca “tek kişilik bir hükümet modeli” ifadesiyle kamuoyuna anlatılmış ve yürütme temsilcisinin yalnızca “cumhurbaşkanı” olabileceği vurgulanmışken İçtüzük teklifine “yürütme temsilcisi veya temsilcileri” ifadesinin eklenmiş olması ciddi bir tartışmayı beraberinde getirecektir.

Bu teklif, anayasaya uyum amaçlı teknik düzenlemelerin boyutunu aşan, muhalefetin sesini kısmaya dönük ifadeler içermesi bir yana 27 Eylül günü sağlanan mutabakata aykırıdır. Bu nedenle parti gruplarını toplantıya çağırmanız ve gerekli müzakereleri yaptıktan sonra İçtüzük değişiklik teklifinin mutabakatla işleme konulması gerektiği yönündeki görüşümüzü bildiriyoruz.