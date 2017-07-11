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Politika

Meclis’te iç tüzük görüşmeleri başlıyor; AKP’nin kozu ‘yeterlik’ önergesi, CHP anayasa aykırılık iddiasıyla masaya oturacak

AKP ve MHP ortak hazırladıkları teklifi savunurken CHP ve HDP çok sıkı bir muhalefete hazırlardı

11 Temmuz 2017 20:24

Hülya Karabağlı

AKP ve MHP’nin hazırladığı 18 maddelik iç tüzük teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri yarın saat 14.00’te başlayacak. AKP ve MHP Anayasa değişiklik teklifinden sonra İç Tüzük düzenlemesinde de ortak hareket edecek.

AKP, komisyonda, CHP ve HDP’li üye vekillerin uzun konuşmalarının önünü, konunun etraflıca tartışıldığı anlamına gelen  ‘yeterlik önergesiyle (kıfayet-i müzakere) kesebilecek.

CHP,  iç tüzük teklifinde bazı maddelerin Anayasaya aykırılık iddiasıyla masaya oturacak.  Dört siyasi partinin görüşmelerle ilgili bir nöbet sistemi kurdukları ve milletvekillerini  görüşmelerde söz alacak biçimde ‘takviye’ güç olarak hazırda tuttukları da belirtiliyor. AKP ve MHP kanadının kısa sürede teklifin komisyondan geçerek Genel Kurul’a getirilmesini istediği belirtiliyor.

Muharrem Erkek

“Teklif kabul edilirse,  etkisiz, yetkisiz ve silik Meclis hayaline kavuşmuş olacaklar”

 

Anayasa Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Muharrem Erkek, hazırlık yaptığı toplantısı öncesinde T24’e, yaptığı değerlendirmede “Bu iç tüzük değişikliği kabul edilirse, Anayasa değişikliği ile öngördükleri  etkisiz, yetkisiz ve silik bir Meclis  hayaline kavuşmuş olacaklar” dedi.

 

“Duran adam eylemi mi yaptırmak istiyorlar”  

 

Milletvekilinin konuşturulmamasını, ‘ağzına mühür vurmak’ diye ifade eden Erkek, “Yoruma açık düzenlemelerle Meclis Başkanının keyfiyetine varan yetkiler vermek,  Meclis’in yasama ve denetim yetkisini hak ve görevini bay pass etmek sadece ve sadece demokrasiye bir darbedir. Konuşturulmayan vekile ‘duran adam’ eylemi mi yaptırmak istiyorlar” diye konuştu.

 

18 maddede neler var?

 

AKP ile MHP’nin hazırladığı 18 maddelik TBMM İçtüzüğü teklifinde muhalefetin engelleme taktiği olarak kullandığı söz haklarını sınırlayan hükümler dikkat çekiyor.

Teklife göre, Meclis’te milletvekillerinin, ‘Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları’na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine el konulacak.

 “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” da geçici ihraç cezasının gerekçesi olacak.

Muhalefete  Grup önerilerinde konuşma darbesi

İç tüzük değişiklik teklifinin ‘Danışma Kurulu’ maddesinde muhalefetin sesi kısıldı. Danışma Kurulu’nda üzerinde uzlaşma sağlanamayan öneri Genel Kurul’a getirilerek önerisi sahibi partinin sözcüsüyle  diğer guruplara  10’a dakika söz veriliyordu.  Ancak, yeni teklifle öneriyi veren siyasi partinini sözcüsü 5 dakika,  diğer partiler 3 dakika konuşabilecek. CHP’li Erkek’in hesaplamasına göre, gurup önerilerinde 3 saate yakın muhalefetin bir süre kaybı olacak. Bu aynı zamanda, CHP’nin 2 Temmuz Sivas olayları, kadına ve çocuklara yönelik cinsel taciz, Çiftçilerin durumu, zeytinlik alanları,  Terör,  Soma faciası gibi bir çok  konu üzerinde ayrıntılı  konuşma imkanını ortadan kaldıracak. 

 

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