'Meclis'te haremlik-selamlık uygulaması' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Genel Kurul'da izleyici locasına kadın ve erkeklerin haremlik-selamlık şeklinde oturtulduğunu iddia ederek, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, "Kadın ve erkek izleyicilerin ayrı sıralara oturtulması talimatını siz mi verdiniz?" diye sordu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Fırat Keskinkılıç'ın haberine göre, CHP'li Umut Oran'ın Meclis Başkaı Cemil Çiçek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde:

"İçişleri Bakanı olarak atanan Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen görevine başladı. Bakan Ala'nın yemin törenini izlemek için oturum açılmadan yaklaşık 20 dakika önce Genel Kurul salonundaki izleyici locasına alınmaya başlanan kalabalık, TBMM'de görev yapan polislerin yönlendirmesiyle ayrı ayrı sıralara oturtuldu.

Bu kapsamda, kadın ve erkek izleyicilerin ayrı sıralara oturtulması talimatını siz mi verdiniz? Kadınlara izleyici locasının sağ tarafındaki 5 sıra ayrılırken, yanlışlıkla erkeklerin arasına oturan kadınların TBMM polisleri tarafından 'Bayanların sırası orası değil lütfen bu tarafa gelin' diye uyarılmasının gerekçesi nedir? TBMM Genel Kurulu izleyici ve özel dinleyici localarında 'harem-selamlık' uygulamasına mı geçtiniz?"