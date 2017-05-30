Meclis'te gündem zeytinliklerin ve kıyıların sanayiye açılması; muhalefet tepkili

Hükümetin üretim reform tasarısının zeytinlikler, meralar ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan maddelerine itiraz sürüyor. Hem CHP hem MHP, bugün TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak olan tasarının üç maddesinin de çıkarılması için önerge verecek.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, zeytinliklerin imara açılmasına olanak sağlayan düzenlemesinin altı kez Meclis'e geldiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu, "Adrese teslim düzenlemelerden vazgeçilsin" derken, CHP Sanayi Komisyonu Üyesi Kazım Kurt, "Tasarı bu haliyle yasalaşırsa zeytinliklere çimento fabrikası da yapılabilir. Kıyılar, meralar ortadan kalkar" dedi. Sanayi Komisyonu Başkanı Zeki Altunyaldız ise "Burası bir mutfaktır. Doğruyu hep birlikte buluruz" dedi.

Kurt, hem zeytinlik, hem mera ve kıyıların imara açılmasına olanak sağlayan maddelerin geri çekilmesi için ısrarcı olacaklarını belirterek, "Biz sanayiciyiz, üretimin artırılmasından yanayız, bu nedenle üretim reformunu destekliyoruz. Bu maddeler acilen tasarıdan çekilirse, komisyonda biz bu tasarının üretimi rahatlatacak diğer maddelerini, küçük düzeltmelerle, kabul edebiliriz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu ise itirazlarını şöyle anlattı: "Tasarı Tarım Komisyonu’na gitmedi. Zeytinlik, meralar imara açılıyor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan görüş alınmadı. Zaten adı üretim reformu ama paçal, içinde herşey var. Zeytinliklerin korunmasıyla ilgili kanunun 20. maddesi daha önce 6 kez değiştirilmek istendi. Bu Meclis’e yedinci gelişi. Zeytinlik alanlara 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası dışında hiçbir şey yapılamazken; değiştirmek istiyorlar. Sıkıntı olan yerler varsa çözüm bulunabilir ama bunu genele teşmil etmeyelim, kıyılarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi koruyalım, imara açtırmayalım. Biz zeytinlikler, kıyılar ve meralarla ilgili maddelerin çıkarılması için önerge vereceğiz."

Sanayi Komisyonu Başkanı Altunyaldız ise “Hükümetten bize ulaşan bir değişiklik iradesi yok. Ancak burası bir mutfak. İtirazların hepsi değerlendirilir ve en doğru olanı buluruz” dedi.