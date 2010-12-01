-MECLİSTE GÖRÜŞMELER SÜRESİNCE AÇILIŞTA YOKLAMA YAPILMAYACAK TBMM (A.A) - 01.12.2010 - AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekillerinin, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların uygulamasına ilişkin tasarılar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının ocak ayında yasalaşması konusunda vardığı uzlaşmaya göre, görüşmeler süresince açılışta yoklama yapılmayacak, toplantı ve karar yeter sayısı istenmeyecek, soru-cevap olmayacak. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ın katılımı ile TBMM Başkanlık Divanı Salonunda yapılan toplantıda, Genel Kurul gündeminde bulunan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Genel Kurulda görüşme usulü ve süreci ele alındı. Alınan bilgiye göre, mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'a TBMM Başkanı Şahin tarafından bilgi verildi. Toplantıda, ''Temel kanun olarak görüşülecek tasarılar, Genel Kurulda 11-20 Ocak 2011 tarihleri arasında tamamlanması, gruplardan bir milletvekilinin katılımı ile tasarılar üzerindeki fikir ayrılıklarını görüşmek ve uzlaşma sağlamak üzere bir komisyon oluşturulması ve komisyonun bir an önce çalışmalarına başlaması, mutabakata varılan hususlarda ortak önergeler hazırlanması'' kararlaştırıldı. Mutabakata varılamayan hususlarda, Meclis Başkanının başkanlığında grup başkanvekillerinin katılımı ile yapılacak toplantıda görüşülmesi ve uzlaşma aranması, bu toplantıda da uzlaşma sağlanamayan hususlarda siyasi parti gruplarının önerge verebilmesi ve önergelerin gerekçelerinin kısa olması konusunda uzlaşılan toplantıda, alınan kararlar şöyle: ''-Tasarıların maddeleri üzerinde verilecek toplam önerge sayısının 300'ü geçmemesi, -Görüşmeler süresince grup önerisi getirilmemesi, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularının görüşülmemesi, -Görüşmeler süresince açılışta yoklama yapılmaması, toplantı ve karar yeter sayısı istenmemesi, -Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında soru-cevap işlemi yapılmaması, -Her 10 bölümde bir gruplar adına konuşmaların yapılması, bunun dışında konuşma yapılmaması, -Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 13:00-23:00 şeklinde düzenlenmesi.''