Meclis'te Gezi Parkı gerginliği

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yurt genelinde devam eden Gezi Parkı eylemi TBMM'de büyük gerginliğe neden oldu. İçişleri Bakanı Muammer Güler, olaylar sırasında İstiklal Caddesi'ndeki kameraların kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kameraların neden kapalı olduğunu sordu. Güler, "Kameralar tahrip edildi". Bu açıklamanın üzerine Meclis'te gerginlik büyüdü.

TBMM Genel Kurulu'nda Gezi Parkı eylemleri tartışılıyor. Konuyla ilgili bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler 'in konuşması muhalefetten yoğun tepki gördü. Güler, eylemlere katılan demokratik hak arayan kişilerin 'illegal örgüt mensupları' ile aralarına mesafe koymaları gerektiğini söyledi... Güler şunları söyledi:

"Şu anda iki mülkiye ve iki polis müfettişi İstanbul’daki olaylarla ilgili bütün iddiaları tek tek inceliyor. Yazılı görsel medyada sosyal medyada bize intikal ettirilen görüntülerde eğer bir suç işlenmişse bunu gereği yapılacaktır. Polisin günlerdir görev yaptığını hatırlatmak isterim.

Hak arama özgürlüğünü anlayışla karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ancak illegal eylemlere bu Meclis olarak hepimiz tavır alalım.

280 iş yeri, 6 kamu binası 103 polis otosu, 207 özel araç bunlara verilen zararları ve 70 milyonu aşan zararları da görmemiz lazım. Cumartesi Pazar günü Ankara Kızılay’da saatlerce hak arama özgürlüğü için gerekli izin verilmiştir.

Ancak grupların Meclis’e Başbakanlığa yönelik saldırganlığına yönelik polis müdahale etmiştir. Kanunsuz eylemlere göz yumma lüksümüz yoktur. Bırakalım Meclis'i işgal mi etsinler? Hak arayan insanlarla illegal örgütleri aynı kefeye koyma hakkımız yoktur."

Güler'in konuşması yer yer muhalefetteki milletvekilleri tarafından protestolarla kesildi.