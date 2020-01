Meclis'te gerilim dinmiyor: Terbiyesiz herif, tüküreyim senin basıncılığına be!

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2018 yılı bütçe görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iktidara yakın medya ve iki televizyoncunun işkenceyi öven konuşmalarını anlatarak, “Ben, bu konuda RTÜK'ün harekete geçmesi için söyledim. Yoksa benim damat Berat paşayla falan bir alıp veremediğim yok ki” diyen CHP’nin gazeteci kökenli İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e önce ‘terbiyesiz herif’ dedi, ardından “Haddini bil be! Basıncıymışsın! Tüküreyim senin basıncılığına be! Böyle şey olur mu ya” diye bağırdı.

CHP’li Sertel’in, AKP’lileri kızdıran “Benim damat Berat paşayla falan bir alıp veremediğim yok ki” sözüyle başlayan genel kurul tartışması tutanaklara şöyle yansıdı:

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Tutanakları geç de olsa okudunuz ve hakkımı teslim ettiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, grup başkan vekiliyle tartışacak değilim. Ben, kırk yılın üzerinde basın mesleği içerisinde görev görmüş bir insanım, ne dediğimi de çok iyi bilirim.

Şimdi, TRT'de Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri 3 Ağustos 2017 günü Diyanet TV'de bir konuşma yapıyor. Adam FETÖ'den aranıyor, kaçak; TRT bu adamın konuşmasını yayınlıyor. Şimdi, burada TRT'nin ne yapması lazım? Tık yok Sayın Başkan.

Akit TV'de AK PARTİ Milletvekili Şamil Tayyar için bir programda "tayyare" diyorlar, Akit TV'ye şak diye ceza geliyor. TRT, FETÖ'cüyü konuşturuyor, Atatürk'e hakaret ediyor, kimse hiçbir şey söylemiyor. Atatürk'e hakaret konusunda ben isterdim ki MHP'nin konuşmacısı arkadaşım biraz Atatürk'le ilgili, TRT'yle ilgili konuşmasını yapsın.

Bakın, Sayın Başkanım, TRT'nin, bizim TRT'miz yani halkın izlediği bir kanal olması için haksız ve hukuksuz uygulamalar yapmaması lazım.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Yaptığı bütün programlarda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden haberlerin de yer aldığı bir yandaş medya hâline geldi. Yeterince var zaten, ATV var, A Haber var, diğer bir sürü kanal var. O kanallar da hiçbir ceza görmüyor Sayın Başkanım. Bakın, bunun rakamlarını söylemek istiyorum.

Ayrıca, televizyona çıkıyor iki gazeteci -bizim ülkemizde işkence yasak- işkenceyi övüyor, "Sallandıracaksın camdan aşağıya." diyor. Kan donduran ifadeler var. "Havlu tekniği" diyor, "Yüzüne havluyu koyacaksın, su damlatacaksın." diyor, insanlara işkenceyi anlatıyor. Bu kanallarla ilgili RTÜK ne yapıyor Sayın Başkanım?

Ben, bunu, mesleki olarak da bunun araştırılması ve bu konuda RTÜK'ün harekete geçmesi için söyledim. Yoksa benim damat Berat paşayla falan bir alıp veremediğim yok ki. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Bak yine aynı şeyi yapıyor ya! Böyle bir şey olur mu Başkanım ya!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terbiyesiz herif! Sen bir terbiyesizsin ya! Terbiyesiz herif!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Hayret bir şey ya!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terbiyesiz herif!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Söylüyor, söylüyor, ondan sonra böyle diyor ya.

BAŞKAN - Sayın Sertel, bakın, bu lafı kullandınız, şahsiyatla uğraşmayın dedim size.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Bir tane cevap var mı burada söylediğim sözlere?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Haddini bil be! Basıncıymışsın! Tüküreyim senin basıncılığına be! Böyle şey olur mu ya! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Muş, lütfen…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terbiyesiz herif!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Kapat mikrofonunu Başkan, kapat!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Böyle şey olmaz ya! Konuşacak lafın yok, konuşmuşsun.

BAŞKAN - Sayın Muş…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Madem paşalığa o kadar meraklısın, git kendini paşa ilan et.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Heriflik iyidir de senin gibi olmak istemem. Heriflik iyidir bak.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sözünün bittiği yerde kişisel sataşmanın ötesinde bir tek kelimesi yoktu. Ayıp ya!

ATİLA SERTEL (İzmir) - Senin gibi olmak istemem. Heriflik iyidir.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, burada hiçbir zaman…

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ya, sen niye alınıyorsun kardeşim?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Ya bir sus artık! Ya bir sus! Konuşmana bir bak… Konuşma. Edep yok sende.

BAŞKAN - Sayın İnceöz…

ATİLA SERTEL (İzmir) - Hepsi sensin!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Koskoca adamsın, yaşından başından utan!

ATİLA SERTEL (İzmir) - Terbiyeli konuş.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Konuşma… Konuşma… Konuşma…

ATİLA SERTEL (İzmir) - Terbiyeli konuş.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Terbiyeyi senden öğrenemem. Edep yoksulu şahsiyet…

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Çok ayıp ya! Allah Allah!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Ayıp ya! Böyle bir konuşma olabilir mi?

BAŞKAN - Sayın İnceöz…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, şuradaki Meclis tutanaklarına bakın, burada pek çok arkadaşımızı eleştirmişimdir ama kimsenin şahsıyla ilgili tek bir sefer bir cümle kurmamışımdır, eğer artık meseleyi dayanılmaz noktaya getirip şahsileştirmemişse, bunun haricinde hiç kimseyle alakalı böyle bir şey konuşmadım. Ama burada "Yok efendim damat bilmem kim paşa…" Bu kadar meraklıysanız gidin, kendinize paşalık yapın. Veya siz paşalara neden bu kadar merak sardınız?

ATİLA SERTEL (İzmir) - Paşalık kötü bir şey mi?

MEHMET MUŞ (İzmir) - Hakikaten soruyorum size, soytarılıkta bir uzmanlığınız mı var? Paşalara bu kadar düşkünseniz demek ki bir soytarılık tarafınız var ve siz burada uzmanlaşmışsınız, bu açıdan dolayı iki de bir paşalara… Kendinize göre bir paşa oluşturmaya çalışıyorsunuz. Anlaşılan sizin bu kırk yıllık basın hikâyeniz soytarılıkla geçmiş.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Bu nedir Allah aşkına?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, şimdi, ben aksine bir şey duymadım. Eğer duyduğum şuysa, kişinin isminin başına "damat", sonuna "paşa" geldiğinden bu kadar hiddetleniyorsa bu tahammülsüzlüğü anlamak mümkün değil, gerçekten değil. Ama şunu söyleyeyim…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten size itirazımız şu: Biz Meclisi savunan adamlarız. Mecliste ne paşa olur ne soytarı olur. Ama paşaların, soytarıların olduğu düzen saray düzenidir, bizim itirazımız buna.