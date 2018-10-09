T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mecliste gerginliğe karşı polis etten duvar ördü

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın Meclis'e taşınmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı

09 Ekim 2018 17:31

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın Meclis\'e taşınmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Grup toplantıları öncesi İYİ Partililerle MHP’lilerin karşı karşıya gelmemesi için Meclis polisi yoğun çaba gösterdi. İYİ Parti\'nin grup toplantısını yaptığı salon ile MHP\'nin toplantı salonunun aynı koridorda bulunması gerekçesiyle polis etten duvar örerek koridordaki kapıyı kilitledi. İYİ Partililer diğer koridordan salona alındılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İYİ Parti detay
-MHP Detay

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NursimaParti Genel Başkanı Meral AkşenerMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliMeclisGrupPartililerle MHPlilerinPartiMHPPartililerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İYİ PartiDetay HaberKameraNursimaANKARA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24