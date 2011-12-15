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Politika

Meclis'te geçmiş olsun kuyruğu!

Yaklaşık 1 ay sonra Meclis'e giden Başbakan Erdoğan, muhalefet partili milletvekilleri de dahil geçmiş...

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Yaklaşık 1 ay sonra Meclis'e giden Başbakan Erdoğan, muhalefet partili milletvekilleri de dahil geçmiş olsun ve acil şifa dilekleriyle karşılandı. Gazetecilerin sağlığını sorması üzerine Başbakan Erdoğan, "Gayet iyiyim daha da iyi olacağım" dedi.

Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay sonra Meclis Genel Kurulu'na giden Başbakan Erdoğan'a, partisinin milletvekilleri gibi muhalefetten de geçmiş olsun dilekleri geldi.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da Erdoğan'a, ''TBMM adına size geçmiş olsun diliyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine katıldı.

Erdoğan, Tasarının 5. maddesinin görüşmeleri sırasında Genel Kurula geldi.

Erdoğan, Genel Kurula girişinde AK Parti milletvekillerince ayakta ve alkışlarla karşılandı.

Tasarı üzerinde kürsüde konuşan CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan da sözlerine, Başbakan Erdoğan'a 'acil şifa' dileyerek başladı. Özkan'ın sözlerini de AK Parti milletvekilleri alkışladı.

Bakanlar Kurulu sıralarında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile birlikte oturan Erdoğan'ın yanına BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, BDP'li İdare Amiri Sırrı Sakık ve Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk giderek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra da CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, CHP'li İdare Amiri Adnan Keskin, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve bazı MHP milletvekilleri Başbakan Erdoğan'ın yanına giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tasarı üzerinde soru yönelten bazı milletvekilleri de sözlerine Başbakan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunarak başladı.


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