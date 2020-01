Meclis'te etli protesto!

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi, Türkiye'deki bazı müesseselerin at, eşek ve domuz eti katkılı gıdalar ürettiğini söyledi.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, İthal etin fiyatının düşmemesi için Et Balık Kurumu depolarındaki yerli üretim etlerin piyasaya sürülmediğini iddia etti ve bu anlayışı protesto etmek amacıyla basın toplantısına et getirdiğini söyledi.

CHP'li Öğüt, "Vatandaşımıza at, eşek, domuz eti yediren ve onu denetlemeyen anlayış, ne yazık ki Et ve Balık Kurumu depolarındaki temiz ve kaliteli etlerimizi piyasaya sürmüyor'' dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, sözlerinde şunları kaydetti:

Et Balık Kurumu vatandaşımıza pahalı ve ne olduğu belli olmayan et yedirmektedir. Et Balık Kurumunun depoları bizim köylümüzün ürettiği temiz ve kaliteli et ile doludur. Bizim köylümüzün ürettiği kaliteli eti Et Balık Kurumu'nun depolarında tutuyorsunuz, vatandaşa pahalı et yediriyorsunuz. Dışarıdan getirilen ithal etin fiyatı düşmesin, ithalatçı zarar etmesin diye, Et Balık Kurumu depolarındaki yerli üretim etler piyasaya sürülmüyor. Bu sefer vatandaş at, eşek, domuz eti bulup satmaya kalkışıyor.

Sayın Başbakan'a buradan soruyorum bunlar Müslüman bir ülke olan Türkiye'de yapılıyor. Bunlardan haberiniz var mı? Et Balık Kurumunda köylümüzün ürettiği onca temiz ve kaliteli et varken bunlar neden piyasaya sürülmüyor? Gelin lütfen bizim etimizi mundar etmeyin. Et Balık Kurumu'ndaki etlerimizi piyasaya sürün. Bu rezilliğe bir son verin." dedi

CHP'li Ensar Öğüt, Bilgi Edinme Yasası'na göre, ülke genelinde kombinaların depolarında et miktarını öğrenmek için başvuruda bulunduğunu, ancak kendisine yanıt olarak depolama kapasitesinin verildiğini de sözlerine ekledi.