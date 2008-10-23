Meclis’te eşcinsellerle kimse konuşmadı

“Eşit vatandaşlar” olduklarının anayasada güvence altına alınmasını isteyen eşcinseller, Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Erdoğan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve bazı milletvekillerinden randevu talebinde bulundu ancak olumlu yanıt alamadı. Meclis’e gelen bir grup eşcinsel içeriye alınmazken, aralarından seçtikleri üç temsilci taleplerini içeren dilekçeleri Meclis Dilekçe Komisyonu’na iletti.



LGBT Hakları Platformu üyesi Eşcinseller, eşit vatandaşlar olduklarının anayasada güvence altına alınması yönündeki taleplerini ve bu yönde anayasa değişikliği taleplerini iletmek üzere Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Erdoğan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile bazı milletvekillerinden randevu talep etti. Eşcinseller, randevu taleplerine olumlu yanıt alamazken, Meclis’in Dikmen kapısına gelen eşcinsellerin Meclis’e girmelerine de izin verilmedi.



Eşcinsellere tek destek ise Meclis’in Dikmen kapısına gelen DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’den geldi. Eşcinseller, Meclis’in Dikmen kapısında bir bildiri okurken, bildiride, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüel bireyler olarak, eşit vatandaşlar olduğumuzun Anayasa tarafından güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Bizimle ilgili mahkeme kararlarının, hakimlerin insiyatifine kalmamasını, eğitim, ev, iş, barınma gibi insani konularda diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olmamızın sağlanmasını istiyoruz” denildi.

Bildiride, Murathan Mungan, Sezen Aksu, Küçük İskender, Baskın Oran gibi kamuoyunda tanınan kişilerin de imzalarının bulunduğu taleplerin pek çok kez gündeme getirildiği de kaydedilerek “Hükümetten gelen yanıtlar, ‘toplum buna hazır değil’ ile ‘eşcinseller sorun yaşamamaktadır, yasalarda eşitlik mevcut’ arasında gidip gelmektedir. Lambda İstanbul hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kapatma kararı haklarımızın güvence altında olmadığının en somut kanıtıdır. Bu nedenle Anayasanın eşitliği düzenleyen maddesine ‘cinsel yönelim’ ve “cinsiyet kimliği’ kavramlarının eklenmesini talep ediyoruz” görüşü dile getirildi.

Bildirinin okunmasının ardından ise LGBT Hakları Platformu’ndan üç kişi taleplerini içeren 5 bin imzalı dilekçeyi Meclis Dilekçe Komisyonu’na sundular.



