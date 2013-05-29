Meclis'te, 'eşcinsellerin haklarını savunmak ahlaksızlıktır' sesleri...

T24- Ankara/ İstanbul

TBMM Genel Kurulu’nda CHP, ‘eşcinsel’ sorunları için Meclis’te komisyon kurulmasına ilişkin önerisini kabul ettiremedi. Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in konuşmasından sonra AKP sıralarından , “Siz ahlaksızlığı savunursunuz” diye laf atılınca ortalık karıştı. Öneriye, AKP ve MHP destek ermeyince araştırma komisyonu kurulamadı.

Eşcinsellerin sorunlarının araştırılması için CHP'nin Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği önerge ilginç tartışmalara neden oldu. Önergenin, gündeme alınması talebi reddedildi.

Önerge üzerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, “Bakın, bugün artık dünyada ‘El Fatiha’ isimli bir örgüt var. Dünyada 20’ye yakın ülkede örgütlü; eşcinsel, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olan Müslümanların, onların ailelerinin, arkadaşlarının bir örgütü. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde inançlı Müslüman eşcinseller, transseksüeller, geyler, lezbiyenler örgütleniyorlar ve kendi toplumlarını da yavaş yavaş da olsa değiştiriyorlar. Biz inanıyoruz ki cumhuriyet cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği söz konusu olduğunda da kimsesizlerin kimsesi olacak, sahipsizlerin sahibi olacak” dedi.

'O söyledğin ahlaksızlık'

AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, “O söylediğin ahlaksızlık. Ahlaksızlıktır o” diye bağırınca Meclis Başkanvekili Meral Akşener uyardı. Korkmaz salonu terk ederken, Erdemir’in yeniden söz istemesi üzerine de Akşener, “Beyefendi laf attı, bağırdı ve ondan sonra da gitti. Yani her birbirinize sövdüğünüzde ben söz versem yandı gülüm keten helva” dedi.

'Bütün mesele, eşcinsel olmadığın halde eşcinselin hakkını savunmaktır'

CHP’nin önergesini destekleyen BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de “İlk kez bir eşcinsel bireyle cezaevinde karşılaştım. Sordum kendisine: Niye böyle yapıyorsun? Bana verdiği cevap son derece basit, temel ve sonuna kadar insaniydi; ‘Aşığım ağabey, ne yapacaksın?’ Bu cevaba verecek hiçbir karşılığım yoktu. Biz eşcinsel onur yürüyüşüne katıldığımızda ‘Bunlar homoymuş’ dedi. Doğrusu, öyle olsam da hiçbir şey fark etmezdi ama bütün mesele, homo olmadığın halde homonun hakkını savunmaktır” görüşünü dile getirdi.

'Normal değiller'

AKP İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu ise “Ben bir tıp doktoru olarak bunun ne olduğunu bilmek isterim. Bu biyolojik bir kusur mudur, sosyolojik bir olay mıdır, yoksa bu psikolojik bir durum mudur?

Amerika’da ve Avrupa’da psikiyatri dernekleri bunu araştırdı ve şöyle bir sonuca varıldı; bu normaldışı bir davranıştır. Bu normal bir davranış değildir. Kadının kadınla, erkeğin erkekle evlenmesi bir hak değil, bilakis cinsel kalıpların ters yüz edilmesini marifetmiş gibi ortaya koyan toplumsal bir bozulmanın önünü açan bir uygulamadır” dedi.

Dağoğlu’na karşı CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak da “Ben lisans ve lisansüstü eğitimimi Amerika’da aldım. 1974 yılında Amerika’daydım, 1974 yılında Amerika bu konularda o kadar geri bir ülkeydi ki, mesela zencilerin beyazlardan daha aptal olduklarını iddia eden bilim adamları vardı. Onun için, 1974’te yapılan araştırmalar 2013 yılında ‘ilimdir, bilimdir’ diye bize sunulamaz” dedi