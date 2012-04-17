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Politika

Meclis'te 'domuz' kavgası

BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında Nevruz olaylarıyla ilgili verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü

17 Nisan 2012 23:13

 

BDP'nin İçişleri Bakanı Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Şahin'in 'dağda kesilmiş domuz fotoğrafı' göstererek, "Vatandaşa dinini unutturmaya çalışıyorlar" sözlerine BDP'den sert tepki geldi.
 
Yapılan oylamada Şahin hakkındaki gensoru önergesi kabul edilmezken görüşmelerde gergin anlar yaşandı.
 
Hakkındaki iddialarla ilgili söz alan Şahin'in sözleri Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu.
 
Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada KCK yapılanmasına değinen Şahin, BDP'nin bu yapının bir parçası olduğunu söyledi.
 
Konuşmasında 'dağda kesilmiş bir domuz' fotoğrafı gösteren Şahin, "İşte bu yapı vatandaşa dinini unutturmaya çalışıyor. Bu kesilen koyun değildir, örgütün üyelerine yedirmek üzere kestiği bir domuzdur" dedi.
 
Bazı BDP'li belediyelerin zerdüştlük simgeleri kullandığı ve halkı İslam'dan uzaklaştırmaya çalıştığını yine bazı fotoğraflar göstererek anlatan Şahin, bu akımın Abdullah Öcalan'ı peygamber olarak kabul etmeye dönük adımlar attığını iddia etti.
 
 
 

Fatiha'yı okusun

 
Şahin'in bu iddialarına BDP'liler sert tepki gösterdi.
 
Kürsüde söz alan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Kürt halkının dinine hakaret edildiğini söyledi.
 
İdris Naim Şahin'in kürsüye gelerek Fatiha suresini okuması gerektiğini söyleyen Türk, "Müslüman olup olmadığını ispat et" diye konuştu.
 
Gergin geçen görüşmelerin ardından yapılan oylamada Şahin hakkında verilen gensoru önergesi reddedildi.

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