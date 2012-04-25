Meclis'te 'delikanlıysan açıkla' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili araştırma önergelerinin görüşülmesine Sağlık Bakanı recep Akdağ ile MHP'li Oktay Vural arasındaki tartışma nedeniyle 40 dakika ara verildi.

Edinilen bilgiye göre tartışma Oktay Vural'ın, Bakan Akdağ konuşurken "Ne zaman siz konuşsanız problem çıkıyor, problemin kaynağısınız" şeklinde laf atmasıyla başladı.

Akdağ'ın cevap vermesi üzerine Vural, "Delikanlıysanız Palandöken eczanesiyle ilgili gerçekleri açıklarsınız" şeklinde konuştu.

Akdağ'ın da Vural'a "Sen kimsin" şeklinde çıkışı ve galiz küfür kullanması gerilimin artmasına neden oldu.

Oktay Vural Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü. Sözlü tartırşmanın kavgaya dönüşmesini araya giren diğer milletvekilleri önledi.