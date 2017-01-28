Meclis’te darp edilen kadın vekillerden BBC Türkçe’ye mektup: Kavga değil, saldırı

Meclis'te darp edilen muhalefet vekilleri, olayları "TBMM'de kadın vekiller arasında kavga" başlığıyla haberleştiren BBC Türkçe'ye itiraz mektubu gönderdi.

Saldırıya uğrayan milletvekilleri "BBC propagandanın değil özgür yayıncılığın değerli simgelerindendir. Kurumunuzun bizi hayli inciten bu yanlışlıktan ötürü tartışılmaz saygınlığını, en azından bizlerin vicdanında gölgelemek istemeyeceğini umuyoruz" diye bitirdikleri mektupta yaşananların sadece "saldırı" olarak tanımlanabileceğini belirtti.

BBC Türkçe'ye gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"BBC Türkçe Servisi Yazı İşleri Müdürlüğüne;

20 Ocak 2017 tarihinde BBC Türkçe Haberler servisi web sayfasında 19 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili olarak “TBMM'de kadın vekiller arasında kavga” başlığıyla haber yapılmıştır.

İyi niyetimizi koruyarak, son derece saygın bir yayın kuruluşu olan BBC tarafından olayın yeterince anlaşılmadığını düşünüyor ve olayla ilgili fotoğraf ve görüntülerden de açıkça görülen gerçeği ulaştırmak istiyoruz.

“Kavga” sözcüğü bilindiği üzere şiddet hareketlerinin karşılıklı görüldüğü durumlar için kullanılır. Maalesef 19 Ocak 2017 tarihinde; parlamentomuzda yaşananlar ancak “saldırı” sözcüğü ile tanımlanabilir.

Olayla ilgili görsel kanıtların açıkça doğruladığı üzere; üzere şiddete uğrayan meclis başkanvekili Pervin Buldan, milletvekilleri Şafak Pavey, Aylin Nazlıaka, Burcu Çelik, Melike Basmacı ve şiddete uğrayan vekilleri korumaya çalışan Selina Doğan, Meral Daniş Beştaş, Sibel Yiğitalp savunma amaçlı bile en küçük bir şiddet hareketine başvurmamışlar; sayıları 15’i bulan AKP’li kadın milletvekilleri topluluğunun saldırısına uğramışlardır.

AKP’li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı meclis yayınını kesmiş, gazetecileri dışarı çıkartarak kapalı oturum ilan etmiş, hazırlanan saldırıyı kamuoyu gözünden uzak tutmayı amaçlamıştır. Medeni davranış anlayışıyla bağdaşmayacak kadar hesaplı ve acımasız saldırıyı kavga olarak sunmak şiddete uğrayan bizleri incitmektedir.

Haber hazırlama hakkı kelepçelenmiş ve “Pravda” olarak görev yapan ülkemizden bir yayın kuruluşu olsaydınız, başınıza gelecekleri bildiğimiz için bu düzeltmeyi yollamak aklımıza dahi gelmezdi.

Ama bizler için BBC propagandanın değil özgür yayıncılığın değerli simgelerindendir. Kurumunuzun bizi hayli inciten bu yanlışlıktan ötürü tartışılmaz saygınlığını, en azından bizlerin vicdanında gölgelemek istemeyeceğini umuyoruz.

Saygılarımızla

25 Ocak 2017

Not: İlgili haberin linki: http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38688669

Milletvekilleri Şafak Pavey, Pervin Buldan, Aylin Nazlıaka, Melike Basmacı,

Burcu Çelik, Selina Doğan, Meral Daniş Beştaş, Sibel Yiğitalp"