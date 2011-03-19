Meclis'te dağıtılan Mem û Zin cezaevinde yasak

T24- Kültür Bakanlığı'nın Meclis'te milletvekillerine dağıttığı Kürtçe 'Mem û Zin' kitabı cezaevine yasak olduğu gerekçesiyle sokulmadı.













Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kürtçe ve Türkçe olarak basıp TBMM’de milletvekillerine dağıttığı ünlü Kürt şair Ehmedê Xanî’nin ünlü eseri Mem û Zîn, Sincan 2 No’lu F tipi Eğitim Kurulu’nca ‘sakıncalı’ bulunarak, tutuklu İbrahim Eker’e verilmedi.

Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan İbrahim Eker isimli tutukluya yakınları Mem û Zîn’i vermek istedi. Ancak cezaevi eğitim kurulu kitap hakkında İstanbul 3 No’lu DGM tarafından 1996’da alınan yasak kararını gerekçe göstererek kitabı Eker’e vermedi. Eker karara infaz hâkimliği nezdinde itiraz etti. Hâkimlik, eğitim kurulu kararının yerinde olduğuna karar verdi. Eker bu karara da itiraz etti. İtiraz üzerine dava dosyası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemine geldi. Mahkeme heyeti, Eker’in itirazının reddine karar verdi ve eğitim kurulu kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Meclis’te yasak kitap’

BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, bir soru önergesi ile konuyu Adalet Bakanlığı’na sordu. Soru önergesinde Birdal, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın basımı yapılıp dağıtılan söz konusu eser üzerinde yasak sürüp sürmediğini sorarak, şu soruları yöneltti: “Sürüyorsa yasak bir yayının bakanlıkça dağıtımı konusunda ne düşünmektesiniz? Yasak sürmüyorsa herkesin yararlandığı yayınlardan mahkûmların yararlandırılmaması ayrımcılık değil midir? Mem û Zîn’in sakıncalı görülmesinin sebebi içeriği mi yoksa yazıldığı dili midir?”

Benzer keyfilik Ankara Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanıyor. Naciye Yavuz’a yakınları tarafından verilmek istenen ünlü yazar İlya Ehrenburg’un ‘Dipten Gelen Dalga’ isimli kitabı da sakıncalı bulunarak verilmedi. Eğitim kurulu, söz konusu kitap hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 1983 yılında alınan toplatma kararı bulunduğuna dikkat çekti.

Kitapçılarda serbest ama...

Aynı eğitim kurulu Naciye Yavuz’a verilmek istenen ve bütün kitapçılarda serbestçe satılan Karl Marx ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Partisi Manifestosu’nu İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 1979’da alınan kararı gerekçe göstererek vermedi.Tutuklu Naciye Yavuz’un bu karara da itirazda bulunacağı belirtildi.