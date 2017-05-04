Meclis’te Çölyak Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, MHP ve HDP’nin ortak önerisiyle Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu kuruldu.

Türkiye’de çölyak konusunu masaya yatıracak olan komisyon yasal eksiklikleri de tespit edecek. Genel Kurul’da dört siyasi partinin sözcüleri tek tek söz alarak çölyak konusunda görüşlerini açıkladı.

CHP’nin hekim milletvekili Gaye Usluer de çölyak hastalığının toplumun önemli bir yarası olduğunu, ‘gluten alerjisi’ olan çölyak’la ilgili besinlerin yüksek fiyatına dikkat çekti.

Usluer, “Çölyak hastalarından tedavi dediğimizde glutensiz besinlere kolay ulaşımı tartışmamız gerekiyor. Burada maliyet sorunları da devreye giriyor. Erkek hastaların askerlikle birlikte bu hastalığı birlikte götürebilmeleri mümkün değil. Askerlik muafiyeti konusunda gerekli düzenlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu hastaları aynı zamanda engelli olarak kabul etmemiz gerekiyor."

Çölyak nedir?

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir.

Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve VİLLUS çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.