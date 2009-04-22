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Politika

Meclis'te çocuk sesleri!

TBMM'de, bu yıl ilk defa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk resepsiyonu düzenlendi.

22 Nisan 2009 03:00

TBMM'de, bu yıl ilk defa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk resepsiyonu düzenlendi.

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, 120 okuldan, öğrenci konseylerinin yaptığı seçim sonrası belirlenen toplam 1000 çocuk katıldı. TBMM Başkanı Köksal Toptan, salon girişinde çocuklarla tek tek tokalaştı.

Resepsiyona Mekadonya ve Kosova'dan da çocuklar katıldı. Kosova'dan gelen öğrencilerden Ece Papiç, İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okudu. Büyük alkış alan Papiç'e, TBMM Başkanı Toptan, üzerinde İstiklal Marşı yazılı olan tabak hediye etti.

Toptan, Kosova ve Mekadonyalı öğrencilere, "Ankaralı çocukların selamlarını Kosova ve Mekadonyalı kardeşlerimize iletin" dedi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Toptan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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