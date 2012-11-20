Meclis'te 'cinsel taciz' gerginliği

Bülent Arınç, kendisiyle ilgili gensorunun görüşülmesi esnasında, CHP'li Muharrem İnce için 'cinsel taciz' dosyası olduğunu söyleyince tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP'nin, Arınç hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

Önergenin görüşmesinde Başbakan Yardımcısı Arınç ile CHP Grup Başkanvekili İnce arasında tartışma yaşandı.

CHP adına söz alan İnce, konuşmasında Hz. Ömer'in adaletinden bahsederek Bülent Arınç'a göndermeler yaptığı belirtildiği ve "Siz bu adaleti sağlayamadınız" dediği açıklandı.

Söz alan Arınç'in "Ahlaktan, adaletten, namustan bahsedecek olsak en son sizin konuşmanız lazım. Meclis'te bir çok dokunulmazlık dosyası ve fezlekesi var. Ama bir tanesi cinsel tacizle ilgili o da sizinki" dedi.

Arınç'ın sözlerine İnce'nin yanıtı ise sert oldu. "Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız şerefsizsiniz" diyen İnce "Ben yargılanmak istiyorum. Siz bununla ilgili olarak kendi savcılarınıza talimat verdiniz.

Beni mutlaka yargılatmanız ve dokunulmazlığımı kaldırtmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karşılıklı yaşanan münakaşada Arınç da "Ayıpları örtmek esastır ama bugüne kadar sabrettik. Ama ahlaktan bahseden birisinin foyasını ortaya çıkarmak da görevimizdir. Boşuna bağırmakla olmaz, suçlamanın telaşı içerisindesiniz. O iddianamede mesajları okursanız, yüzünüz kızarır. Yanınızda kadın milletvekili var, ondan utanın istifa edin" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verildiği bildirildi.