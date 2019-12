Meclis'te cinsel içerikli sohbet

TBMM Dilekçe Komisyonu, bir vatandaşın, cinsel içerikli sohbet ve yarışma gibi konularda hizmet veren GSM ve Globalstar sohbet hatlarıyla ilgili şikâyetini görüştü.



AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil başkanlığında toplanan Dilekçe Komisyonu, Mevlüt Bal adlı vatandaşın, cinsel içerikli sohbet, yarışma ve benzeri konularla ilgili hizmet veren GSM ve Globalstar sohbet hatlarının, 900'lü hatlarda olduğu gibi, sabit hatlardan ayrıştırılarak ayrı numara bloku altında hizmet vermesi ve isteyen abonelere de kapalı tutma imkanı sağlanması istemini ele aldı, yetkilileri dinledi.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, cinsel içerikli sohbet hizmeti veren 900'lü hatların kapatıldığını, ancak bugün başka hatlar üzerinden bu hizmetin sunulmaya devam edildiğini söyledi. Çetin, yüksek fatura ödemek zorunda kalan binlerce mağdur olduğunu ifade ederek, "Çok ciddi bir sorun" dedi.



Müzik indirme ve futbol bilgileri alma gibi hizmetlerle de tüketicilerin kontörlerinin çekildiğini anlatan Çetin, cinsel sohbet hatları gibi, bu hizmetleri sunan hatların da ayrı numara bloku altında toplanmasını istedi.



Çetin, sorunun çözümü konusunda, Türk Telekom ile GSM operatörlerini samimi olmamakla suçladı.



ATO Meclis Üyesi Ali Aslan, Bal'ın şikayeti üzerine Türk Telekom'a kınama cezası verdiklerini, ancak Telekom'un bununla ilgili herhangi bir savunma yapmadığını ifade etti. Olayın ticari boyutu yerine, sosyal yönü üzerinde durulmasını isteyen Aslan, Türk aile yapısının yıkılmasına karşı olduklarını söyledi. "Aile yapısı yıkılınca vatan yıkılır" diyen Aslan, kurumların, "Biz, bunu yapamayız. Hatları kapatamayız" demelerini kabul edemeyeceklerini kaydetti.



Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan Atilla Çelik da Bal'ın şikayetinin ilgili kurumlara iletildiğini söyledi.



Elektronik Haberleşme Kanununda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTİK) verilen yetkileri anımsatan Çelik, BTİK'in, piyasayı düzenlemeye yönelik çalışma yaptığını kaydetti. Çelik, Elektronik Haberleşme Kanununda, "aboneye izni alınmadan, doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılması halinde, bunları reddetme hakkı sağlandığını" anlattı.



‘Senaryolar masada’



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilisi Muhterem Çöllü de konunun, kurumun gündeminde olduğunu bildirdi. Başlatılan çalışmanın tamamlandığını, yönetim kurulunun gündeminde ve karar aşamasında olduğunu belirten Çöllü, "Numaralı blokların tahsis edilmesi de dahil, senaryolar masaya yatırılmış, karar merci olan yönetim kuruluna sunulmuştur. Yakın bir zamanda bu konuda bir karar verilecektir" dedi.



GSM operatörleri



Turkcell, Avea, Vodafone temsilcileri, söz konusu hatlardan sadece kendi abonelerine hizmet sunulduğunu, diğer operatörlere hizmet verilmediğini, Türk Telekom abonelerinin de GSM operatörleri aramış gibi ücretlendirildiğini savundular.



BTİK'ın bu hatlarla ilgili abone mağduriyetinin giderilmesi için bir takım düzenlemeler yaptığını anlatan GSM operatörlerinin temsilcileri, bu hatları arayan kişilerin, "görüşme ücreti, görüşmenin ne kadar süreceği" gibi konularda bilgilendirildiğini ve tüketiciye, hizmet alıp almama konusunda 5 saniyelik karar verme süresi tanındığını anlattı. Katma değerli servisler içinde cinsel içerikli hizmet veren hatlar bulunmadığını, sadece sohbet hatları olduğunu savunan temsilciler, mevcut durumun yasalara ve mevzuata uygun olduğunu ifade etti.



‘Seks değil terapi hattı’



Uydu kümesi üzerinden telefon görüşmesi hizmeti sunan Globalstar'ın Katma Değerli Hizmetler Danışmanı Kubilay Erdoğan, sunulan hizmetlerin, "seks hatları" diye yansıtıldığını, bunun doğru olmadığını ileri sürdü. Bu hatların "terapi hattı" olduğunu savunan Erdoğan, çok çeşitli konularda hizmet verildiğini, hatta çocuklara masal bile anlatıldığını söyledi.



Erdoğan, Globalstar'ın sunduğu hizmetlerini anlatırken, bayram gibi özel günlerde askerlere aileleriyle ücretsiz konuşma olanağı sağladıklarını da kaydetti.



‘Yasal düzenlemeler yetersiz’



Türk Telekom'un temsilcisi Mehmet Demir de tüketicinin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu, yürürlükteki mevzuat ve uygulamalarla sorunun aşılamayacağını söyledi.



GSM operatörleri ya da ara bağlantı anlaşması yapılan şirketlerin sunduğu bu hizmetleri, 900'lü hatlar üzerinden yürütülmediği için ayrıştırma imkanları bulunmadığını anlatan Demir, "Mevlüt Bal'ın yüksek fatura ücretine maruz kalması, uydu üzerinden hizmet veren numaraları aramış olmasından kaynaklanıyor. Cinsel içerikli olmayan numaralar aranmış olsaydı da aynı faturayla karşı karşıya kalacaktı" diye konuştu.



Demir, yüksek katma değerli servis sağlayan numaraların belirli numara bloklarında toplanması, özellikle de cinsel içerikli sohbet sunanların 900'lü numara blokuna ayrılmasının sorunu çözeceğini belirtti.



‘Ödül vereceğim’



TÜDEF Genel Başkanı Ali Çetin, tekrar söz alarak, Globalstar'a ödül vereceğini söyledi. "Askerlere bedava konuşma olanağı sağlıyoruz" diye duygu sömürüsü yapıldığını öne süren Çetin, Globalstar'ın nitelikli dolandırıcılık yaptığını, Türk Telekom'un da buna aracılık ettiğine ilişkin mahkeme kararları olduğunu söyledi.



Komisyon Başkanı Alev Dedegil de Globalstar'ın temsilcisi Kubilay Erdoğan'ın anlatımlarından sonra, "pornografinin belli bir bölümünün terapi olduğunu öğrendiği" yönünde espri yaptı.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan Genel Müdür Yardımcısı Ozan Güler, abone ve GSM operatörleri arasındaki mevcut sistemin tersine çevrilmesini önerdi. Güler, abonenin, hattı satın alırken, cinsel içerikli sohbet hatları da dahil hangi içerikteki hizmetleri almak istediğine ilişkin dilekçe vermesinin sorunu çözeceğini söyledi.



Kamuya eleştiri



MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, kamu kurum ve kuruluşlarını, sorunun kökten çözümü konusunda bugüne kadar adım atmamakla suçladı. Bu kuruluşların, olayın ekonomik ve teknik boyutları üzerinde durduğunu, ancak sosyal boyutuna da bakılması gerektiğini anlatan Taner, 900'lü hatlarda olduğunu, cinsel içerikli sohbet hizmeti veren hatların ayrıştırılmasını ya da kapatılmasını istedi.



’18 yaşından küçükler çalıştırılıyor’



AK Parti Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, söz konusu hatlar aracılığıyla maddi ve manevi istismar yapıldığını söyledi. Karayağız, cinsel içerikli sohbet hizmeti veren servislerde, 18 yaşından küçük kadınların çalıştırıldığı yönünde duyumu olduğunu belirterek, "Bu konuda ilgili kurumlar denetim yapmalı. Denetim olmadığını düşünüyorum" dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ali Kul da diğer üyeler gibi, Mevlüt Bal'ı olayı komisyon gündemine getirdiği için tebrik etti. Bal'ın çocuğunun 65 kez erotik hatları aradığını, ancak Türk Telekom'un bu süre içinde aileyi uyarmadığını ifade eden Kul, her konuya ticari yaklaşılmasını eleştirdi. Kul, "Dini, imanı torbaya koymuşuz. Menfaatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.



Cinselliğin, tarih boyunca hep insanların dikkatini çektiğini ve iştahını kabarttığını ifade eden Kul, "Hazreti Adem'den günümüze kadar. Bundan sonra da devam edecektir. Çünkü, kadın-erkek cazibesi bittiği zaman, olay bitmiş demektir" diye konuştu.



Türk aile yapısının korunması gerektiğini, son dönemde boşananların sayısının arttığını anlatan Kul, Bursa'da 2007 yılında 7 bin kişinin evlendiğini, bunların 4 bininin boşandığını; 2008'in ilk 3 ayında 2 bin 658 kişi evlendiğini, bin 453'ün boşandığını söyledi. Kul, şöyle konuştu:



"Nereye gidiyoruz? Bu ülke bizim. Basınıyla, medyasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla Allah için memleketin mukadderatında söz sahibi olacak genç yavrularımıza iyi bir ülke bırakmak zorundayız. Dini ve imanı, menfaat ve para kazanmaya yönelik yaparsak, yarın kurduğumuz bu sistemin altında bizim de canımız yanar. Bugün, bu işin, vergi boyutu nedir? Maliye, bunu denetliyor mu, denetlemiyor mu? Ben de bunu merak ediyorum. En güzel para kazanma yolu. Gazeteye bakıyorsun ciddi bir gazete. Aslında yazdığı bir şey yok ama arka sayfasında bir çıplak kadın resmi var. Vatandaş buna abone olmuş. Her gün o resme bakmak istiyor bugün kim çıkacak diye."



‘Şirketçe terapi’



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede, kendisinin, söz konusu hatların mağduru olduğunu, şirketindeki bir personelin yaptığı görüşmeler dolayısıyla 10 yıl önce 3 bin dolar ödediğini söyledi. Alev Dedegil, bunun üzerine "Şirketçe terapi almışlar" diye espri yaptı.



Dede, 900'lü hatların toplumda yerleştiğini, ancak bugün GSM hatları üzerinden verilen hizmetleri anlamının zor olduğunu belirterek, "Mutlaka düzenleme yapılmalı. Çok önemli bir konu. Hiç kimsenin birbiriyle paylaşamadığı bir konu. Kanayan bir yara" dedi.



Vatandaşın şikayetiyle ilgili ilgilileri dinleyen Komisyon, önümüzdeki günlerde alınabilecek önlemlere ilişkin bir karar oluşturacak.



Komisyon, bugünkü toplantısında, TBMM Basımevi Binası Tadilatı ve Ek Bina yapımını üstlenen Mahmut Kotan Tur. San. İnş. Tic. Ltd. Şirketinin, ücretlerinin bir kısmını alamadıkları gerekçesiyle işçilerin yaptığı başvuruyu da sonuçlandırdı. Komisyon, şirketin TBMM'den olan alacağından, işçi ücretlerinin ödenmesini kararlaştırdı.