Mecliste 'çalıntı oy' tartışması

Sakık: Kendini Kürt hisseden herkesin temsilcisiyiz





AK Parti milletvekillerinin, kendilerine, “Siz Kürtleri temsil etmiyorsunuz” dediklerini öne süren Sakık, Diyarbakır'da yapılan tüm seçimlerden kendi adaylarının galip çıktığını söyledi. Sakık, “Diyarbakır'da hileyle bir milletvekili AKP'ye yazılmış, Kürt coğrafyasında tüm hilelere rağmen biz birinci parti olmuşuz. Bir taraftan 'Anayasa' diyorsunuz, diğer taraftan Kenan Evren'in eteklerine sarılıp, iktidar olmaya çalışıyorsunuz. Biz kendisini 'Kürt' hissedip, özgürlüğünü savunan her Kürdün temsilcisiyiz. Diyarbakır direnenlerin şehridir. Zindanlarında özgürlük mücadelesi için bedenlerini ateşe verenlerin şehridir” diye konuştu.AK Parti milletvekillerine seslenen Sakık, “Siz, Müslümanlığı da ırkçılık temelinde yapıyorsunuz. Ümmet anlayışınız ırkçılık zeminindedir” ifadesini kullandı.“Sataşma” gerekçesiyle söz alan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de “Biz nasıl oy aldık biliyor musunuz? Benim seçim büromu 3 defa bombaladılar. Hiçbir sokakta çalışma yapmadık, köylere giremedik. Kürdü, Kürde kırdırıyorlar. Gelin el ele verelim. Siirt'te 5 kızımız katledildiği zaman ses çıkarmayanlar kimdi? Siz bizi konuşturmuyorsunuz. 2002 yılından önce her türlü zulmü kabul edebilirim. OHAL, işkenceler varken bu kadar konuşmuyordunuz. Biz size konuşma fırsatı verdik, zemin verdik” şeklinde konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “sataşma” gerekçesiyle söz alarak, “O coğrafyadan olan bir insanım. Kürdüm, elhamdülillah Müslümanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım” dedi.Genel seçimlerde partisinin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bağımsızlardan fazla oy aldığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:“Bu ülkeden birçok iktidar geçti. İlk kez 2005'de Diyarbakır'da 'Kürt sorunu var' diyen bir Başbakan var. Asimilasyon politikalarını bu iktidar defetti. Ötekileştirmedik. 'Bu sorunu birlikte çözelim' dedik, siz adres olarak, 'İmralı'yı, 'Kandil'i gösterdiniz. Biz, 'bölgesel, etnik milliyetçilik yapmayacağız' dedik. insanların özgürce yaşaması için her şeyi yaptık” açıklamasında bulundu.BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da adaylarının aldığı oyların beli olduğunu ifade ederek, “Şırnak'ta benim iki milletvekilim ve belediye başkanlarım tutuklu. Şırnak'ta sizin halkı temsil etmeniz zuldür. Hakkari'de, Iğdır'da, Tunceli'de tek vekil çıkaramamışsın. Diyarbakır'da yüzde 65 oy almışız. Aritmetiğiniz yoksa biz ne yapalım? 'İmralı'dan, Kandil'den talimat alıyorsunuz' diyorsunuz. Bizim partimiz halktan talimat alır” şeklinde konuştu.AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da “sataşma” gerekçesiyle söz aldı.BDP milletvekilleri, Eronat kürsüye gelirken, elleriyle ve kitaplarla sıralar vurarak, protesto etmeye başladı.Eronat, protesto nedeniyle bir süre konuşmasına başlayamadı. Bu arada, AK Parti milletvekilleri de ayağa kalkarak, alkışlarla Eronat'a destek verdi.TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, BDP milletvekillerini, “Sayın milletvekilleri yapmayın. Elektronik sistem zarar görebilir. Yaptığınız doğru değil. Milletin, devletin malıdır” diyerek uyardı.Konuşmasına, BDP milletvekillerinin protestoları altında devam eden Eronat, “Diyarbakır'da 77 bin oyum çalındı onu kabul ediyorum” ifadesini kullandı. Eronat, şöyle devam etti:“22 Mart 2011 tarihinde Hatip Dicle'nin hüküm giydiği kesinleşmiştir. Buna rağmen, 15 Nisan'da avukatı itiraz dilekçesi vermiştir. Bunu bile bile Hatip Dicle aday gösterilmiştir. Artık Hatip Dicle'yi siz mi kandırdınız o mu sizi kandırdı bilemeyeceğim ama şu bir gerçektir ki Hatip Dicle'nin seçilemeyeceğini bal gibi biliyordunuz. 12 Haziran 2011 seçimlerinin ertesi günü Diyarbakır yerel kanallarında izlediğim Hatip Dicle'nin avukatı, 'YSK düşürmesin, Meclis düşürsün' diyordu. Nereden biliyordu, Hatip Dicle'nin düşeceğini, soruyorum arkadaşlar? Bile bile halkı kandırdınız, 77 bin oyu halktan çaldınız. Diyarbakır'da aldığınız oy yüzde 65 değildir. Bağımsız aday Salim Ensarioğlu'nun oylarını da kendinize katıyorsunuz. Aldığınız oy yüzde 58'tir. Bizim hakkımız 7 vekildir. Çaldığınız oyları hesaplarsanız kaç vekil çıkarmanız gerektiğini de bilirsiniz.”Tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Yakut, birleşime ara verdi. Aranın ardından da BDP ve AK Parti milletvekillerinin birbirlerine laf atmaları sürdü. BDP'li Kaplan, “Yüreğiniz varsa Diyarbakır'da dolaşırsınız. Halkın oylarını çaldınız” diye bağırırken, AK Parti milletvekilleri de “Hani hürriyet hani” şeklinde tepki gösterdi.Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da “(Kürt halkı), 'Kürt coğrafyası' tabirlerinin birliğe ve beraberliğe karşı yapılan yanlış olduğunu” söyledi. Şandır, “(Türk Milleti) ifadesinin içerisinde hepimiz varız. Kendi özelimizle bu ülkeyi tanımlamaya kalkarsak yanlış yapmış oluruz” diye konuştu.Bu konuşmanın ardından ayağa kalkan BDP'li Sakık, “Hiçbir anayasa benim kimliğime gem vuramaz” diye bağırdı.CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de bazı konuşmacıların, “(Kürtlerin temsilcisi siz misiniz, biz miyiz) anlamına gelecek değerlendirme yaptılar. Milletvekilleri milleti temsil ederler tüm partiler Türkiye partisi olmak zorundadır. O zaman herkes kazanır. İktidar partisi adına konuşan bir milletvekili BDP'ye hitaben, 'size fırsat verdik, konuşuyorsunuz' dedi. Milli iradeye aykırı laflardır. Bu düzeltilsin. Yüzde 10'luk baraja rağmen partiler buraya gelmiştir” şeklinde konuştu.Verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, dört partinin grup başkanvekilleriyle toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplantıda, bir önceki oturumdaki protesto ve konuşmaların yanlış olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletinin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini, buradaki konuşmaların birlik ve beraberlik görüntüsüne aykırı ses çıkmayacağı şeklinde anlaşıldığı duyurulur” dedi.